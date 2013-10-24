金属期市：期铜一度下滑，因中国信贷忧虑以及欧洲经济成长放缓

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 中国央行连续第三天拒绝向市场挹注资金
* 中国10月制造业反弹
* 路透调查显示分析师看空2014年铜前景
路透伦敦10月24日 - 期铜周四跌至近两周最低水准，因投资人持续担心全球最大金属消费国-中国收紧货币政策，这抵消了中国制造业成长乐观的影响。
欧元区制造业成长意外回落也扶助打压投资人对铜等工业金属的兴致。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及10月11日来最低的7,137美元，尾盘反弹，收报7,175美元，周三买盘最后报每吨7,171美元。
市场仍然担心中国的资金紧俏问题，继周二零操作之后，中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作。
“回顾2007年中国的经验，情况颇为类似。附买回利率先攀升，之后会出现一些由偷偷收紧政策引起的余震，”Marex Spectron分析销售部门主管Vicky Sanders表示。
“依我看目前中国发生的情况与2007年类似，中国任何一次收紧政策的行动对基本金属而言都是挑战。”
铜价在8月底以来的7,000-7,420美元的区间内，今年仍跌约9%。
路透调查显示，分析师预计期铜今年将下滑8%，明年将进一步下挫，因新老铜矿带动供应强劲增长的情况下，需求不振。
周四公布的调查显示，中国10月制造业活动升温，说明经济或已企稳，即便仍未强劲反弹。 数据限制期铜跌幅。
LME三个月期镍 由14,595美元升至14,650美元。三个月期铝 由每吨1,844美元升至1,861美元，三个月期锌 收高4美元，报每吨1,936美元，三个月期锡 收高75美元，报每吨22,875美元。三个月期铅 收报2,173.50美元，周三买盘最后报2,172.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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路透4月5日 - 东南亚股市，除菲律宾股市 和印尼股市 之外，周三收盘小跌，投资者等待美国总统特朗普和中国主席习近平的会晤。 中国外交部上周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。 菲律宾股指连续第三日上涨，收在逾五个月高位，收盘涨1.9%。 印尼股市连续第三个交易日创下纪录高点，原材料和金融股领涨。该指数日内上涨0.45%。 Bank Central Asia 和Chandra Asri Petrochemical 收于纪录高点。 其他地区股市则小幅下滑。 亚洲股市周三小升，获益于中国内地股市反弹带动，不过由于投资者仍心怀谨慎，不愿大举下注。 涨跌 当日 今年以来 2016年