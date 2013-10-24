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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 00:41 BJT

金属期市：期铜一度下滑，因中国信贷忧虑以及欧洲经济成长放缓

* 中国央行连续第三天拒绝向市场挹注资金

* 中国10月制造业反弹

* 路透调查显示分析师看空2014年铜前景

路透伦敦10月24日 - 期铜周四跌至近两周最低水准，因投资人持续担心全球最大金属消费国-中国收紧货币政策，这抵消了中国制造业成长乐观的影响。

欧元区制造业成长意外回落也扶助打压投资人对铜等工业金属的兴致。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及10月11日来最低的7,137美元，尾盘反弹，收报7,175美元，周三买盘最后报每吨7,171美元。

市场仍然担心中国的资金紧俏问题，继周二零操作之后，中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作。

“回顾2007年中国的经验，情况颇为类似。附买回利率先攀升，之后会出现一些由偷偷收紧政策引起的余震，”Marex Spectron分析销售部门主管Vicky Sanders表示。

“依我看目前中国发生的情况与2007年类似，中国任何一次收紧政策的行动对基本金属而言都是挑战。”

铜价在8月底以来的7,000-7,420美元的区间内，今年仍跌约9%。

路透调查显示，分析师预计期铜今年将下滑8%，明年将进一步下挫，因新老铜矿带动供应强劲增长的情况下，需求不振。

周四公布的调查显示，中国10月制造业活动升温，说明经济或已企稳，即便仍未强劲反弹。 数据限制期铜跌幅。

LME三个月期镍 由14,595美元升至14,650美元。三个月期铝 由每吨1,844美元升至1,861美元，三个月期锌 收高4美元，报每吨1,936美元，三个月期锡 收高75美元，报每吨22,875美元。三个月期铅 收报2,173.50美元，周三买盘最后报2,172.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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