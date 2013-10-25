金属期市：期铜跌至两周低位，因需求前景黯淡及供应过剩

* 中国监管机构暗示收紧信贷

* 分析师预计铜供应过剩情况恶化

* 本周期铜势将下挫1.6%

路透伦敦10月25日 - 期铜周五跌至两周低点，因预期供应过剩、全球制造业成长数据有好有坏，且担心全球最大金属消费国-中国可能收紧信贷。

中国铜需求成长尽管状态良好，但速度减慢，且供应增加拖累价格动能，让期铜自8月初以来一直陷于7,000-7,420美元的区间。

另外，中国货币市场利率本周大涨至6月钱荒迄今的最高位，监管层亦表示正在考虑略为收紧政策，以控制房地产涨势和通胀率。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及10月11日来最低的7,113美元，收盘没有成交，买盘最后报7,185美元，周四收报每吨7,175美元。

伦铜本周料下降约1.6%，今年以来累计跌幅仍达10%左右。

“这部分是因担心中国收紧信贷，这打压信心。”花旗分析师David Wilson表示，“中国也公布了产量数据，部分金属颇为强劲”

中国9月精炼铜产量按月大增10.6%，创新高，新冶炼厂产能令产出增加，且原材料供应上升促进了现有厂房的生产。

路透本月的调查显示，分析师预期全球铜市供应今年将过剩18.2万吨，高于先前预估的供应过剩15.3万吨；到2014年更可能出现32.8万吨的过剩供应。

全球制造业状况有好有坏也令铜价承压。周四调查显示，本月中国工厂提高产出，但美国制造业产出四年来首次下滑，同时欧元区经济动能减弱。

LME三个月期铅 由2,173.50美元升至2,205美元。三个月期锌 收高19美元，报每吨1,955美元，三个月期锡 收高325美元，报每吨23,200美元，三个月期镍 由14,650美元跌至14,580美元。三个月期铝 由每吨1,861美元升至1,880美元。(完)

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