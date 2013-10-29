金属期市：期铝下跌，因基金买盘和回补空头枯竭

* 投资人静待美联储周三公布会议结果

* 美国10月消费者信心大跌

路透伦敦10月29日 - 期铝周二下跌，因推升期铝至两个月高位的基金买盘和回补空头枯竭，而期铜基本持稳，因押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减购债计划。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 触及每吨1,905.75美元的日内高位，此为8月22日来最高，终盘收低0.63%，报每吨1,883美元。

一亚洲交易商说，对期铝连续第二日有大量买需，而其他交易商提到市场臆测LME将调整仓库规例，LME仓库中铝库存占据很大比重。

不过，法国巴黎银行分析师Stephen Briggs认为，铝价上涨缺乏理由，“铝库存减少肯定不足以解决长期供应过剩的问题，所以铝价没有理由上涨，但市场不喜欢铝价在过久时间内呈横盘走势的想法。”

LME未平仓合约数据显示，周一当铝价上升时，未平仓合约下降1,008口，暗示一些投资人结清空头头寸。

其他金属方面，在美联储周三结束为期两日会议前，期铜基本持稳。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.14%，最报每吨7,200美元，周一收盘几无变动。

数据方面，美国10月消费者信心指数大跌，因消费者对未来的看法变行较悲观，这数据巩固了美联储将推迟缩减购债的可能性。

其他金属方面，期锌 下跌0.1%，报每吨1,967美元，稍早触及8月底来最高的1,978美元。

期铅 收低0.23%，报每吨2,205美元。期锡 收跌0.13%，报23,170美元，期镍 收升0.1%，报每吨14,605美元。(完)

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