金属期市：期铝下跌，因基金买盘和回补空头枯竭

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 投资人静待美联储周三公布会议结果
* 美国10月消费者信心大跌
路透伦敦10月29日 - 期铝周二下跌，因推升期铝至两个月高位的基金买盘和回补空头枯竭，而期铜基本持稳，因押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减购债计划。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 触及每吨1,905.75美元的日内高位，此为8月22日来最高，终盘收低0.63%，报每吨1,883美元。
一亚洲交易商说，对期铝连续第二日有大量买需，而其他交易商提到市场臆测LME将调整仓库规例，LME仓库中铝库存占据很大比重。
不过，法国巴黎银行分析师Stephen Briggs认为，铝价上涨缺乏理由，“铝库存减少肯定不足以解决长期供应过剩的问题，所以铝价没有理由上涨，但市场不喜欢铝价在过久时间内呈横盘走势的想法。”
LME未平仓合约数据显示，周一当铝价上升时，未平仓合约下降1,008口，暗示一些投资人结清空头头寸。
其他金属方面，在美联储周三结束为期两日会议前，期铜基本持稳。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.14%，最报每吨7,200美元，周一收盘几无变动。
数据方面，美国10月消费者信心指数大跌，因消费者对未来的看法变行较悲观，这数据巩固了美联储将推迟缩减购债的可能性。
其他金属方面，期锌 下跌0.1%，报每吨1,967美元，稍早触及8月底来最高的1,978美元。
期铅 收低0.23%，报每吨2,205美元。期锡 收跌0.13%，报23,170美元，期镍 收升0.1%，报每吨14,605美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。