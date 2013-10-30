金属期市：期铜触及一周高位，市场预期联储将维持购债直至明年3月

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
* 市场预计美联储将维持购债直至明年3月
* 中国2014年可能增加铜定期进口订单
路透伦敦10月30日 - 期铜周三升至一周最高，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持买债计划不变，以支撑脆弱的经济复苏。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高逾1%，报7,298美元，周二收报7,200美元，但脱离稍早触及的10月23日来最高7,299.50美元。
三个月期铝 买盘最后报1,892美元，周二收报1,883美元，稍早攀升至1,898美元，离昨日触及的两个月高位1,905.75不远。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三在结束两日货币政策会议后宣布，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。
今日稍早美国发布的一民间就业报告显示，10月新增就业岗位13万，低于路透访查分析师预估的15万。该数据巩固了美联储将需要支撑经济的预期。
美元兑一篮子主要货币下滑，因预期美联储延迟缩减购债。
欧元区公布的数据暗示欧洲经济复苏正在增强。10月对欧元区经济的信心增幅大于预期，而企业景气指数升至18个月高位。
需求前景的一大亮点是，中国企业在2014年可能增加精炼铜进口的定期订单，尽管预计溢价跳升，因他们对经济前景和铜需求信心增强。
研究机构安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华称，2014年中国料生产680万吨精炼铜，较今年提高7.4%。杨长华对路透表示，明年中国精炼铜的消费量料增长6.5%，至870万吨，因中国持续对电力行业进行大量投资。
其他金属方面，期锌 升0.1%，报每吨1,969美元，期铅 收高0.18%，报每吨2,209美元。期锡 收跌0.19%，报23,125美元，期镍 收升0.99%，报每吨14,750美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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