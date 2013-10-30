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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 02:37 BJT

金属期市：期铜触及一周高位，市场预期联储将维持购债直至明年3月

* 市场预计美联储将维持购债直至明年3月

* 中国2014年可能增加铜定期进口订单

路透伦敦10月30日 - 期铜周三升至一周最高，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持买债计划不变，以支撑脆弱的经济复苏。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高逾1%，报7,298美元，周二收报7,200美元，但脱离稍早触及的10月23日来最高7,299.50美元。

三个月期铝 买盘最后报1,892美元，周二收报1,883美元，稍早攀升至1,898美元，离昨日触及的两个月高位1,905.75不远。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三在结束两日货币政策会议后宣布，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。

今日稍早美国发布的一民间就业报告显示，10月新增就业岗位13万，低于路透访查分析师预估的15万。该数据巩固了美联储将需要支撑经济的预期。

美元兑一篮子主要货币下滑，因预期美联储延迟缩减购债。

欧元区公布的数据暗示欧洲经济复苏正在增强。10月对欧元区经济的信心增幅大于预期，而企业景气指数升至18个月高位。

需求前景的一大亮点是，中国企业在2014年可能增加精炼铜进口的定期订单，尽管预计溢价跳升，因他们对经济前景和铜需求信心增强。

研究机构安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华称，2014年中国料生产680万吨精炼铜，较今年提高7.4%。杨长华对路透表示，明年中国精炼铜的消费量料增长6.5%，至870万吨，因中国持续对电力行业进行大量投资。

其他金属方面，期锌 升0.1%，报每吨1,969美元，期铅 收高0.18%，报每吨2,209美元。期锡 收跌0.19%，报23,125美元，期镍 收升0.99%，报每吨14,750美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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