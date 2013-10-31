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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 02:36 BJT

金属期市：期铜回落，因美元走强和供应前景

* 美元指数小涨，接近两周高位

* 期铜可能录得6月以来首月下跌

* 中国9月精炼铜产量增长21%

路透伦敦10月31日 - 期铜周四走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新公布的政策声明中通胀立场不及部分市场人士预期的温和后，美元走强，另外，需求疲弱也重压期铜前景。

LME指标三个月期铜 收报每吨7,250美元，低于周三收盘价7,289美元。

铜价自8月初以来一直陷于7,000-7,420美元的区间内，因供应不断增加，且中国的需求增长放缓，本月期铜可能自6月以来首月走低。

美元走强，欧元走软，之前美联储保持了缩减购债的可能性。

有关供应不断增长的预期也重创铜价前景。

本月接受路透调查的分析师预计，铜市今年将出现18.2万吨的供应过剩，高于之前预期的15.3万吨。2014年供应过剩将达32.8万吨。

中国9月铜产量同比跳增21%，至约62万吨。

根据美国商品期货交易委员(CFTC)周三公布的数据，截至10月15日当周，对冲基金和货币基金经理削减对铜期货和期权的多头押注，反应铜市前景的不确定性日益严重。

三个月期铝 收报每吨1,859美元，周三最后买入价报1,892美元。三个月期锌 报每吨1,952美元，周三最后买入价报1,969美元。

三个月期铅 收报每吨2,185.50美元，周三收报2,209美元。三个月期镍 收盘价从周三的14,750美元降至14,630美元。

三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报22,850美元，周三报23,125美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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