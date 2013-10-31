金属期市：期铜回落，因美元走强和供应前景

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 美元指数小涨，接近两周高位
* 期铜可能录得6月以来首月下跌
* 中国9月精炼铜产量增长21%
路透伦敦10月31日 - 期铜周四走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新公布的政策声明中通胀立场不及部分市场人士预期的温和后，美元走强，另外，需求疲弱也重压期铜前景。
LME指标三个月期铜 收报每吨7,250美元，低于周三收盘价7,289美元。
铜价自8月初以来一直陷于7,000-7,420美元的区间内，因供应不断增加，且中国的需求增长放缓，本月期铜可能自6月以来首月走低。
美元走强，欧元走软，之前美联储保持了缩减购债的可能性。
有关供应不断增长的预期也重创铜价前景。
本月接受路透调查的分析师预计，铜市今年将出现18.2万吨的供应过剩，高于之前预期的15.3万吨。2014年供应过剩将达32.8万吨。
中国9月铜产量同比跳增21%，至约62万吨。
根据美国商品期货交易委员(CFTC)周三公布的数据，截至10月15日当周，对冲基金和货币基金经理削减对铜期货和期权的多头押注，反应铜市前景的不确定性日益严重。
三个月期铝 收报每吨1,859美元，周三最后买入价报1,892美元。三个月期锌 报每吨1,952美元，周三最后买入价报1,969美元。
三个月期铅 收报每吨2,185.50美元，周三收报2,209美元。三个月期镍 收盘价从周三的14,750美元降至14,630美元。
三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报22,850美元，周三报23,125美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)