金属期市：期铜持稳，因美元上涨抵销中国制造业数据强劲带来的提振

* 期镍在10月表现出众，受助于印度实施出口禁令

* 欧元兑美元跌至两周低位

路透伦敦11月1日 - 期铜周五持稳，因美元走强，令期铜缩减稍早因中国制造业数据强劲录得的涨幅。该数据巩固对全球最大金属消费国中国经济稳定的希望。

10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，其中中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和前值51.1，并创下18个月高位；汇丰/Markit稍后联合公布的10月制造业PMI终值升至50.9，与初值一致，为七个月最高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨7,240美元，周四收报7,250美元。

“隔夜中国公布的PMI数据小幅改善，期铜随即上涨20美元，”Marex Spectron分析师Vicky Sanders说。

不过，期铜涨幅受限，因美元兑欧元升至两周高位，此前美国公布的制造业数据强劲。

美元上涨令美元计价商品对持有其他货币的投资人来说较昂贵。

尽管10月上旬美国政府部份关门，但美国供应管理协会(ISM)周五公布，10月制造业指数为56.4，为2011年4月来最高。

JX控股 旗下分支Pan Pacific Copper的一位发言人表示，该公司将2014年中国买家支付的铜溢价多数设定在123美元，较今年上升45%，这反映出部份市场人士预期明年铜需求强劲。

不过，分析师警告，需求上升可能不足以防止铜市出现供应过剩，供应过多将可能打压铜价。

“尽管明年需求增加可能消化部份供应过剩，但它不足以令市场实现供求平衡或供应短缺的情况，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。

镍10月表现强于其他基本金属，涨幅超过4%，因印尼按计划从明年开始实施出口禁令前，投资者调整仓位。

指标期镍 周五收报每吨14,570美元，周四收报14,630美元。

指标期锡 报22,775美元，周四最后买入价报22,850美元。

期铝 收报1,843美元，周四收报1,859美元。期锌 从上日的1,952美元下跌至1,940美元。期铅 报2,187美元，上日报2,184.50美元。(完)

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