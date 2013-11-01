金属期市：期铜持稳，因美元上涨抵销中国制造业数据强劲带来的提振

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 期镍在10月表现出众，受助于印度实施出口禁令
* 欧元兑美元跌至两周低位
路透伦敦11月1日 - 期铜周五持稳，因美元走强，令期铜缩减稍早因中国制造业数据强劲录得的涨幅。该数据巩固对全球最大金属消费国中国经济稳定的希望。
10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，其中中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和前值51.1，并创下18个月高位；汇丰/Markit稍后联合公布的10月制造业PMI终值升至50.9，与初值一致，为七个月最高位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨7,240美元，周四收报7,250美元。
“隔夜中国公布的PMI数据小幅改善，期铜随即上涨20美元，”Marex Spectron分析师Vicky Sanders说。
不过，期铜涨幅受限，因美元兑欧元升至两周高位，此前美国公布的制造业数据强劲。
美元上涨令美元计价商品对持有其他货币的投资人来说较昂贵。
尽管10月上旬美国政府部份关门，但美国供应管理协会(ISM)周五公布，10月制造业指数为56.4，为2011年4月来最高。
JX控股 旗下分支Pan Pacific Copper的一位发言人表示，该公司将2014年中国买家支付的铜溢价多数设定在123美元，较今年上升45%，这反映出部份市场人士预期明年铜需求强劲。
不过，分析师警告，需求上升可能不足以防止铜市出现供应过剩，供应过多将可能打压铜价。
“尽管明年需求增加可能消化部份供应过剩，但它不足以令市场实现供求平衡或供应短缺的情况，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。
镍10月表现强于其他基本金属，涨幅超过4%，因印尼按计划从明年开始实施出口禁令前，投资者调整仓位。
指标期镍 周五收报每吨14,570美元，周四收报14,630美元。
指标期锡 报22,775美元，周四最后买入价报22,850美元。
期铝 收报1,843美元，周四收报1,859美元。期锌 从上日的1,952美元下跌至1,940美元。期铅 报2,187美元，上日报2,184.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)