金属期市：期铜走低，因中国需求前景不确定

* 欧元兑美元走软，因预期欧洲央行可能放宽政策

* 现货锡价较三个月期价溢价9.6美元

路透伦敦11月4日 - 铜价周一连跌第三日，因欧元走软，但仍牢牢陷于近几个月一直交投的区间内，因最大铜消费国中国的需求前景不确定。

指标LME三个月期铜 收报每吨7,149美元，低于上周五最后买入价7,240美元。

欧元兑美元走软令金属价格承压，投资者和投机客因预计欧洲央行可能在短期内放宽政策，遂抛售欧元。

自8月初以来，铜价一直在7,000-7,420美元的区间内交投，因中国的实际需求增长不确定。

Natixis商品研究部主管Nic Brown称，“近几个月中国表观需求的增长部分是因在夏季价格回落后出现的补充库存操作。”

“事实上，正是由于市场明白近期中国一直在补充库存，因此价格才如此疲弱。如果不是因为中国库存增加，铜价可能要高得多。”

中国保税区铜库存不断攀升，而现货溢价开始走软。花旗预估保税区铜库存已从一两个月前的30万吨攀升至45万吨，且国内的非交易所铜库存也增加。

据中国价格提供机构上海金属网提供的数据，上海保税区铜库存溢价下滑2.5美元，至180-205美元，反应需求疲软。

预期供应不断攀升也重创铜价前景。

接受路透调查的分析师预期，今年铜市供应盈余为创纪录的18.2万吨，高于之前预期的15.3万吨，2014年猛增至32.8万吨。

交易商还关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减购债规模的信号。

其他金属方面，三个月期锡 收报每吨22,710美元，低于周五收盘价22,775美元。

指标三个月期铝 收报每吨1,822美元，上周五报1,843美元。三个月期锌 报每吨1,924美元，上周五报1,940美元。三月期镍 收盘价从上周五的14,570美元回落至14,370美元。三个月期铅 报每吨2,159美元，上周五报2,187美元。(完)

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