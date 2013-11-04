金属期市：期铜走低，因中国需求前景不确定

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 欧元兑美元走软，因预期欧洲央行可能放宽政策
* 现货锡价较三个月期价溢价9.6美元
路透伦敦11月4日 - 铜价周一连跌第三日，因欧元走软，但仍牢牢陷于近几个月一直交投的区间内，因最大铜消费国中国的需求前景不确定。
指标LME三个月期铜 收报每吨7,149美元，低于上周五最后买入价7,240美元。
欧元兑美元走软令金属价格承压，投资者和投机客因预计欧洲央行可能在短期内放宽政策，遂抛售欧元。
自8月初以来，铜价一直在7,000-7,420美元的区间内交投，因中国的实际需求增长不确定。
Natixis商品研究部主管Nic Brown称，“近几个月中国表观需求的增长部分是因在夏季价格回落后出现的补充库存操作。”
“事实上，正是由于市场明白近期中国一直在补充库存，因此价格才如此疲弱。如果不是因为中国库存增加，铜价可能要高得多。”
中国保税区铜库存不断攀升，而现货溢价开始走软。花旗预估保税区铜库存已从一两个月前的30万吨攀升至45万吨，且国内的非交易所铜库存也增加。
据中国价格提供机构上海金属网提供的数据，上海保税区铜库存溢价下滑2.5美元，至180-205美元，反应需求疲软。
预期供应不断攀升也重创铜价前景。
接受路透调查的分析师预期，今年铜市供应盈余为创纪录的18.2万吨，高于之前预期的15.3万吨，2014年猛增至32.8万吨。
交易商还关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减购债规模的信号。
其他金属方面，三个月期锡 收报每吨22,710美元，低于周五收盘价22,775美元。
指标三个月期铝 收报每吨1,822美元，上周五报1,843美元。三个月期锌 报每吨1,924美元，上周五报1,940美元。三月期镍 收盘价从上周五的14,570美元回落至14,370美元。三个月期铅 报每吨2,159美元，上周五报2,187美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59