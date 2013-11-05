金属期市：铜价上涨，受美联储货币政策前景和制造业数据带动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
几位美联储官员的讲话也提供支撑。美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。
摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)显示，10月全球制造业增速为两年多来最快。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6，上月为52.4.
“PMI数据和部分领先指标已经改善，但市场仍然有点担心产能和供应过剩，”瑞银财富管理分支的分析师Dominic Schnider表示。
上海期货交易所主力1月期铜合约 跌0.31%，收报每吨51,510元人民币。
交易商称，中国国务院总理李克强对进一步扩张已经很宽松的货币政策发出警告，这也打击了市场人气。
随着中国的锌购买量增长，全球矿企也在寻找新的锌矿。锌可用于汽车防锈，生产镀锌钢用于建造桥梁和摩天大楼。
LME期镍 、期锌 、期铅 和期锡 周一均触及2-3周最低，因美元触及逾一个月高位。
交易商称，LME期锌和期铝可能分别跌破位于200和100日移动均线处的关键技术支撑位，为进一步下跌扫清障碍。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。