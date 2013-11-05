金属期市：铜价上涨，受美联储货币政策前景和制造业数据带动

几位美联储官员的讲话也提供支撑。美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。

摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)显示，10月全球制造业增速为两年多来最快。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6，上月为52.4.

“PMI数据和部分领先指标已经改善，但市场仍然有点担心产能和供应过剩，”瑞银财富管理分支的分析师Dominic Schnider表示。

上海期货交易所主力1月期铜合约 跌0.31%，收报每吨51,510元人民币。

交易商称，中国国务院总理李克强对进一步扩张已经很宽松的货币政策发出警告，这也打击了市场人气。

随着中国的锌购买量增长，全球矿企也在寻找新的锌矿。锌可用于汽车防锈，生产镀锌钢用于建造桥梁和摩天大楼。

LME期镍 、期锌 、期铅 和期锡 周一均触及2-3周最低，因美元触及逾一个月高位。

交易商称，LME期锌和期铝可能分别跌破位于200和100日移动均线处的关键技术支撑位，为进一步下跌扫清障碍。(完)

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