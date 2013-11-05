金属期市：期铜基本持稳，因全球制造业活动扩张抵销美元下跌的影响

* 10月汇丰中国服务业PMI小幅上升

* 美国10月服务业活动提速

* 美元兑欧元上涨，因臆测欧洲央行将降息

路透伦敦11月5日 - 期铜周二基本持稳，因全球制造业数据良好，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)不急于结束有利商品的经济刺激计划，这抵销美元走强的影响。

指标LME三个月期铜 小幅收高0.17%，报每吨7,161美元，周一收报7,149美元，仍留守在自8月以来7,000-7,420美元交投区间的低端。

摩根大通的报告周一显示，全球制造业活动10月以逾两年来最快速度增长，因新订单激增，让工厂聘雇更多员工。摩根大通全球制造业10月采购经理人指数(PMI)从9月的51.8升至52.1，连续11个月高于50的景气荣枯分水岭，且是2011年5月以来最高。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6，上月为52.4；其中新业务分项指数环比上升0.8个点至53.5，为3月以来最高值。 此为中国经济回暖的迹象。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，10月非制造业指数为55.4，预估为54.0；9月为54.4。

美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。

法国兴业分析师Robin Bhar说，“中国经济的表现看似不错，但我认为市场感觉中国的反弹可能无法持续，因为改革举措对重新平衡经济更为关键。”

中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。工人日报周一刊登李克强讲话全文称，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。

研究机构安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华称，2014年中国料生产680万吨精炼铜，较今年提高7.4%。

美元兑欧元上涨，升向周一触及的七周高位，受助于市场臆测欧洲央行可能在本周会议上暗示将放宽货币政策，甚至降息。

其他金属方面，期铅 小跌0.14%，报每吨2,156美元，稍早触及2,141美元的10月中来最低。

期铝 下跌0.49%，报每吨1,817美元，稍早触及10月初来最低的1,809美元。

期镍 收低0.17%，报每吨14,345美元，盘中触及10月21日来最低14,300美元。

期锌 下滑0.1%，报1,922美元，期锡 收高1.25%，报每吨22,995美元。(完)

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