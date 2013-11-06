金属期市：期铜小幅下跌，但跌幅受美元走低所限

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* LME现货铜和11月期铜逆价差可能进一步走宽
* LME数据显示有145,000-220,000吨铜取消仓单
* 关注本周稍后公布的美国就业数据
路透伦敦11月6日 - 期铜周三小幅下跌，部份原因是担忧铜市长期供应过剩，但铜价跌幅受限，因美元下跌及对美国推迟缩减刺激计划的预期增强。
交易商表示，现货铜较远月合约升水令一大空仓持有人承压。
指标LME三个月期铜 盘中触及10月10日以来最低每吨7,093美元，收报7,115美元，低于周二收盘价7,161美元。
法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说，他预期供应增加将令铜市承压，明年铜均价下跌至每吨6,675美元。
他说，LME铜库存自6月以来下降30%并不一定表示需求强劲，更有可能是因取消仓单，有时会发生在同一个仓库。
短期而言，交易商说，如果一大单11月合约空仓的持有人迫回补空头，那么铜价短期内或寻获支撑。现货铜目前升至较11月合约升水5美元，10月中旬时则为贴水12美元。
路透基于LME数据的计算显示，11月合约空头头寸可以对冲多达14.5-22万吨不在LME仓储系统内铜。
欧元兑美元上升，此前德国工业数据强劲，令对欧洲央行将不会减息的预期升温。
成交清淡，交易商不愿意在美国就业报告和中共18届三中全会召开前建立头寸。
其他金属方面，期镍 收报每吨14,110美元，上日报14,345美元，盘中触及10月18日来最低14,062美元。
期锌 收报1,913美元，上日最后买入价报1,922美元，盘中触及10月16日来最低的1,910美元。
期铝 收报1,822美元，周二最后买入价报1,817美元。期铅 收盘价从上日的2,156美元上升至2,160美元。期锡 收报22,825美元，周二报22,995美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。