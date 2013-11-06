金属期市：期铜小幅下跌，但跌幅受美元走低所限

* LME现货铜和11月期铜逆价差可能进一步走宽

* LME数据显示有145,000-220,000吨铜取消仓单

* 关注本周稍后公布的美国就业数据

路透伦敦11月6日 - 期铜周三小幅下跌，部份原因是担忧铜市长期供应过剩，但铜价跌幅受限，因美元下跌及对美国推迟缩减刺激计划的预期增强。

交易商表示，现货铜较远月合约升水令一大空仓持有人承压。

指标LME三个月期铜 盘中触及10月10日以来最低每吨7,093美元，收报7,115美元，低于周二收盘价7,161美元。

法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说，他预期供应增加将令铜市承压，明年铜均价下跌至每吨6,675美元。

他说，LME铜库存自6月以来下降30%并不一定表示需求强劲，更有可能是因取消仓单，有时会发生在同一个仓库。

短期而言，交易商说，如果一大单11月合约空仓的持有人迫回补空头，那么铜价短期内或寻获支撑。现货铜目前升至较11月合约升水5美元，10月中旬时则为贴水12美元。

路透基于LME数据的计算显示，11月合约空头头寸可以对冲多达14.5-22万吨不在LME仓储系统内铜。

欧元兑美元上升，此前德国工业数据强劲，令对欧洲央行将不会减息的预期升温。

成交清淡，交易商不愿意在美国就业报告和中共18届三中全会召开前建立头寸。

其他金属方面，期镍 收报每吨14,110美元，上日报14,345美元，盘中触及10月18日来最低14,062美元。

期锌 收报1,913美元，上日最后买入价报1,922美元，盘中触及10月16日来最低的1,910美元。

期铝 收报1,822美元，周二最后买入价报1,817美元。期铅 收盘价从上日的2,156美元上升至2,160美元。期锡 收报22,825美元，周二报22,995美元。(完)

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