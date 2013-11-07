金属期市：期铜持稳，其他金属因美元走强而承压

* 欧洲央行意外宣布降息至纪录低位

* 美国第三季GDP和上周初请失业金人口数据胜预期

* 印尼10月锡出口增长逾三倍

路透伦敦11月7日 - 期铜周四基本持稳，但其他金属因美元走强而承压，因强于预期的美国经济成长数据和欧洲央行意外降息推高美元。

美元指数 攀升至9月中以来最高，增加了美国以外买家购买以美元计价金属的成本。

LME三个月期铜 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报每吨7,145美元，上扬0.4%。

期铜昨日触及四周低位，年内迄今累积回落10.2%。

其他金属表现不及期铜。期锡触及近八周最低，期锌、期铅和期镍触及三周来最低。

今日公布的数据显示，美国第三季度经济按年增长2.8%，为2012年第三季以来最快增速，且高于分析师预期。另外，欧洲央行今日意外降息损及欧元。美元因此受到提振。

最新公布的数据，加之周五出炉的10月非农就业报告将帮助投资者判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债计划的时机。

中国领导人将从周六开始举行为期四天的会议，设定未来10年的改革计划，在连续30年的高速扩张后，中国领导人希望引导经济向更加可持续的方向发展。

其他金属方面，三个月期锡 收跌0.6%，报每吨22,695美元，稍早触及9月中以来最低每吨22,426美元。

最大锡出口国印尼10月精炼锡出口增至3,314.05吨，较9月增长逾三倍，但同比下降70%。

三个月期铝 基本持平，收跌1美元，或0.06%，报每吨1,821美元。但期铅、期锌和期镍均触及10月16日以来最低。

三个月期铅 收跌0.7%，报每吨2,144美元，盘中触及2,131.25美元。三个月期锌 收跌0.5%，报每吨1,904美元。三个月期镍 跌0.8%，报每吨14,000美元。(完)

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