金属期市：期镍触及月高，因担心印尼出口禁令

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 强劲的中国贸易数据是全球经济成长的良好迹象
* 投资人仍担心美联储可能缩减刺激措施
* 印尼11月锡出口增加28%
* 印尼仍在寻求通融矿石出口禁令
路透伦敦12月9日 - 期镍价格周一升至一个月高位，因担心印尼计划对矿石出口实施禁令的影响，而铜价因中国贸易数据强劲而上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 是LME市场中表现最好的基本金属，上扬1.4%，报13,955美元，盘中一度触及11月8日来最高。
投资人愈发担心主要镍产国印尼建议从下个月开始实施的矿石出口禁令，尽管有迹象显示可能不会完全中止出口。
一印尼官员周一表示，政府仍在寻求融通该国议会所坚持的矿石出口禁令。
期铜也触及一个月高位，但收盘前回吐多数升幅。三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报7,130美元，升0.1%。其他金属触及数周高位。
期铜自6月以来一直在6,602-7,420美元之间交投，今年可能录得近10%的创纪录跌幅。
中国海关周日称,11月未锻造铜及铜材进口435,613吨,较上月的406,708吨上升7.1%;11月废铜进口43万吨,高于上月的36万吨。
其他金属中，主要锡出口国印尼贸易部公布，11月精炼锡出口量增至5,192.86吨，较10月的4,069.77吨增长28%。
三个月期锡 收高0.4%，报23,250美元，盘中触及10月底来最高。
三个月期铝 升0.8%，报1,793美元，稍早触及两周半高位。
三个月期铅 攀升0.8%，报2,110美元，盘中升至约两周高位。三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报1,918美元，升0.7%，盘中触及11月初来最高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。