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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 01:50 BJT

金属期市：期镍触及月高，因担心印尼出口禁令

* 强劲的中国贸易数据是全球经济成长的良好迹象

* 投资人仍担心美联储可能缩减刺激措施

* 印尼11月锡出口增加28%

* 印尼仍在寻求通融矿石出口禁令

路透伦敦12月9日 - 期镍价格周一升至一个月高位，因担心印尼计划对矿石出口实施禁令的影响，而铜价因中国贸易数据强劲而上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 是LME市场中表现最好的基本金属，上扬1.4%，报13,955美元，盘中一度触及11月8日来最高。

投资人愈发担心主要镍产国印尼建议从下个月开始实施的矿石出口禁令，尽管有迹象显示可能不会完全中止出口。

一印尼官员周一表示，政府仍在寻求融通该国议会所坚持的矿石出口禁令。

期铜也触及一个月高位，但收盘前回吐多数升幅。三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报7,130美元，升0.1%。其他金属触及数周高位。

期铜自6月以来一直在6,602-7,420美元之间交投，今年可能录得近10%的创纪录跌幅。

中国海关周日称,11月未锻造铜及铜材进口435,613吨,较上月的406,708吨上升7.1%;11月废铜进口43万吨,高于上月的36万吨。

其他金属中，主要锡出口国印尼贸易部公布，11月精炼锡出口量增至5,192.86吨，较10月的4,069.77吨增长28%。

三个月期锡 收高0.4%，报23,250美元，盘中触及10月底来最高。

三个月期铝 升0.8%，报1,793美元，稍早触及两周半高位。

三个月期铅 攀升0.8%，报2,110美元，盘中升至约两周高位。三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报1,918美元，升0.7%，盘中触及11月初来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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