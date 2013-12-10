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亚洲 | 2013年 12月 11日 星期三 02:04 BJT

金属期市：期铜触及一个月高位，因美元走软和需求前景强劲

* 欧元兑美元触及六周高位

* 中国保税区仓库铜溢价较前月攀升5美元，至195/210美元

路透伦敦12月10日 - 期铜周二触及一个月最高，受助于美元走软，且来自全球最大铜消费国中国的稳定买需也扶助支撑铜价。

LME三个月期铜 收报每吨7,159美元，周一最后买入价报7,130美元，今日盘中触及一个月最高7,188美元。

年内迄今铜价累积下跌约10%。

欧元兑美元攀升至六周高位扶助支撑铜价。

本月稍早公布的数据显示，汇丰中国11月服务业PMI持稳在年内较高水平，和官方数据一致表明中国的非制造业领域依然相对活跃，支持宏观经济平稳运行。

投资者还密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策走向。路透调查显示，分析师预计美联储将从3月开始缩减刺激规模。

但部分分析师对美联储可能最早在今年12月，或明年1月行动的预期升温。

期铜的实货需求仍然强劲，根据上海金属网所提供的数据，保税仓库的铜溢价较一个月前增长5美元，至每吨195/210美元。

其他金属方面，镍价看似2014年将呈现上行趋势，因供应收紧。

三个月期镍 收报每吨13,930美元，周一收报13,995美元，盘中触及一个月来最高14,120美元。

三个月期铝 收报每吨1,803美元，周一收报1,793美元。三个月期锌 收报每吨1,946美元，周一最后买入价报1,918美元。三个月期铅从周一的2,110美元攀升至每吨2,122美元。

三个月期锡急挫3.4%，收报每吨22,450美元，周一报23,250美元，因交易商押注全球最大精炼锡出口国印尼政府将寻求融通矿石出口禁令。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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