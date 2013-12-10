金属期市：期铜触及一个月高位，因美元走软和需求前景强劲

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧元兑美元触及六周高位
* 中国保税区仓库铜溢价较前月攀升5美元，至195/210美元
路透伦敦12月10日 - 期铜周二触及一个月最高，受助于美元走软，且来自全球最大铜消费国中国的稳定买需也扶助支撑铜价。
LME三个月期铜 收报每吨7,159美元，周一最后买入价报7,130美元，今日盘中触及一个月最高7,188美元。
年内迄今铜价累积下跌约10%。
欧元兑美元攀升至六周高位扶助支撑铜价。
本月稍早公布的数据显示，汇丰中国11月服务业PMI持稳在年内较高水平，和官方数据一致表明中国的非制造业领域依然相对活跃，支持宏观经济平稳运行。
投资者还密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策走向。路透调查显示，分析师预计美联储将从3月开始缩减刺激规模。
但部分分析师对美联储可能最早在今年12月，或明年1月行动的预期升温。
期铜的实货需求仍然强劲，根据上海金属网所提供的数据，保税仓库的铜溢价较一个月前增长5美元，至每吨195/210美元。
其他金属方面，镍价看似2014年将呈现上行趋势，因供应收紧。
三个月期镍 收报每吨13,930美元，周一收报13,995美元，盘中触及一个月来最高14,120美元。
三个月期铝 收报每吨1,803美元，周一收报1,793美元。三个月期锌 收报每吨1,946美元，周一最后买入价报1,918美元。三个月期铅从周一的2,110美元攀升至每吨2,122美元。
三个月期锡急挫3.4%，收报每吨22,450美元，周一报23,250美元，因交易商押注全球最大精炼锡出口国印尼政府将寻求融通矿石出口禁令。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。