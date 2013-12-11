金属期市：期铜刷新一个月高位，受中国需求稳健带动

* 期铜出现逆价差，锌供应也紧张

* LME和上海期货交易所仓库铜库存减少

路透伦敦12月11日 - 期铜周三连续第四日上涨，触及一个月新高，受最大金属消费国-中国的稳健需求支撑。

锌和镍也升至逾一个月最高，受供应忧虑提振。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.85%，报每吨7,220美元，为11月4日来最高，自12月3日期铜已经大涨约4%。

期铜也升穿了200日移动均线切入位，这是研究技术形态的市场人士看重的关键技术信号。

“市场开始意识到中国需求不断改善的事实，”巴克莱分析师Gayle Berry表示，“自第二季就一直在改善，消费步幅继续加快。”

供应短缺和LME以及上海期货交易所监控的仓库库存减少，造成实货铜供应紧张，也带动铜价上涨。

供应紧张令LME期铜出现逆价差，即现货价格高于三个月期货价格。

锌也出现类似情况，现货锌较三个月期锌折让1.15美元，为去年7月来最小，11月中时为30美元。三个月期锌 攀升1%，报1,966美元，为11月1日来最高。

其他金属方面，三个月期镍 收报每吨14,030美元，为11月6日来高位，今日升0.7%。

三个月期锡 涨0.9%，报22,650美元，三个月期铅 收高1%，报2,144美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,816.50美元，升0.7%。(完)

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