金属期市：期铜刷新一个月高位，受中国需求稳健带动

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
* 期铜出现逆价差，锌供应也紧张
* LME和上海期货交易所仓库铜库存减少
路透伦敦12月11日 - 期铜周三连续第四日上涨，触及一个月新高，受最大金属消费国-中国的稳健需求支撑。
锌和镍也升至逾一个月最高，受供应忧虑提振。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.85%，报每吨7,220美元，为11月4日来最高，自12月3日期铜已经大涨约4%。
期铜也升穿了200日移动均线切入位，这是研究技术形态的市场人士看重的关键技术信号。
“市场开始意识到中国需求不断改善的事实，”巴克莱分析师Gayle Berry表示，“自第二季就一直在改善，消费步幅继续加快。”
供应短缺和LME以及上海期货交易所监控的仓库库存减少，造成实货铜供应紧张，也带动铜价上涨。
供应紧张令LME期铜出现逆价差，即现货价格高于三个月期货价格。
锌也出现类似情况，现货锌较三个月期锌折让1.15美元，为去年7月来最小，11月中时为30美元。三个月期锌 攀升1%，报1,966美元，为11月1日来最高。
其他金属方面，三个月期镍 收报每吨14,030美元，为11月6日来高位，今日升0.7%。
三个月期锡 涨0.9%，报22,650美元，三个月期铅 收高1%，报2,144美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,816.50美元，升0.7%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13