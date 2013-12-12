金属期市：期铜和期镍触及五周高位，因担忧印尼矿石出口禁令

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 印尼矿石出口禁令可能迫使Grasberg矿场减产60%
* 预计镍库存明年进一步增加
* 预计全球铜市2014年将出现63.2万吨的供应过剩
路透伦敦12月12日 - 期铜和期镍周四攀升至五周高位，因担忧印尼计划实施的矿石出口禁令可能导致供应减少，但美元走强和股市回落稍后使涨幅收窄。
LME三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,226美元，高于周三收盘价7,220美元。稍早触及11月4日以来最高7,250美元，连涨第五日。
美国矿业巨擘Freeport McMoRan Copper & Gold 警告称，印尼下月将出台的出口禁令可能导致其Grasberg矿场明年减产60%。
UBS Wealth Management的分析师Dominic Schnider表示，如果Freeport被迫削减铜矿石出口，全球铜市供需状况可能发生巨变。
“一旦此事成真，那么我们原先预计的30-40万吨的供应过剩将不复存在，市场将出现供应短缺，铜价可能攀升至每吨8,000美元，”他说。
印尼总统预计将很快就矿石出口禁令做出最终决定。
美元走软拖累金属表现。
期镍也因印尼出口禁令的消息得益，镍价表现出众，LME三个月期镍 盘中触及11月6日以来最高14,227美元，后收报每吨14,010美元，低于周三收盘价14,030美元。
印尼是全球最大的红土镍矿出口国。
受供应过剩拖累，期镍是今年LME市场上表现最差的金属，累积下跌17%，但本月涨幅最大，攀升约5%。
一个行业组织称，印尼出口禁令可能导致创纪录的镍库存减少。
其他金属方面，三个月期锌 收盘持平在每吨1,966美元。三个月期铅 收盘价从周二的2,144美元回落至每吨2,126美元。三个月期锡 收报每吨22,500美元，周三收报22,650美元。三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,790美元，周三的最后买入价报1,816.50美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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