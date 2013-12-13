金属期市：期铜触及六周高位，受助于美联储会议前的紧张情绪

* 美国11月生产者物价指数连跌第三个月
* 期铜本周上扬1.8%
* 印尼出口禁令也影响铝价
路透伦敦12月13日 - 期铜周五连涨第六日，触及六周高位，因在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议举行前，紧张不安的投资者买回空头头寸。美联储可能在下周的会议上决定是否开始缩减刺激规模。
LME三个月期铜 收涨0.4%，报每吨7,255美元，盘中触及11月1日以来最高7,265.25美元。
本周期铜上扬1.8%，但年内迄今累积回落8.6%。
一位交易商称，很多投资者持有空头头寸，押注铜价将走低，因预期未来几个月供应将会增加，但部分投资者一直在回补空头。
今日公布的数据显示，美国11月生产者价格指数连跌第三个月，显示通胀压力较低，可能促使美联储暂不调整其购债规模。这也扶助支撑铜价。
下周的关注焦点是美联储在12月17-18日举行的政策会议，投资者将寻找联储何时开始缩减购债规模的线索。
美元小幅走强令铜价承压。
供应收紧支撑铜市。LME现货铜较三个月期铜CMCU0-3溢价周四急升至14.50美元，为2012年7月以来最高，周五回落至8美元。
印尼计划禁止包括铝矿在内的未经加工的矿石出口的消息也扶助支撑金属价格。三个月期铝 收涨0.5%，报每吨1,799美元。
三个月期锡 也将受到禁令的影响，表现强劲，攀升1.1%，收报每吨22,750美元。
三个月期铅 收涨1.1%，报每吨2,150美元。三个月期镍 上扬0.6%，报每吨14,095美元。
三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报1,977美元，上扬0.6%，盘中触及六周高位1,978.75美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)