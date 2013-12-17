金属期市：期铜价格持稳在两个月高点附近，美联储会议召开在即

* 美联储周二将召开为期两天的政策会议

* 必和必拓暂停西澳镍矿的部份运营

路透伦敦12月17日 - 伦敦交易所(LME)三个月期铜周二在两个月高点附近持稳，美国经济数据擦亮金属需求前景，但同时也让美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期开始缩减刺激规模的可能性升高。

指标LME三个月期铜 收报每吨7,275美元，略低于上日收盘价7,290美元，周一期铜价格一度触及两个月高点。

全球制造业活动升温，且近期精炼金属短缺，已然协助铜价自上月触及的三个月低点每吨6,910美元回升5%。

“昨天整体金属市场受惠于美国优于预期的工业生产数据，然而如今形势却变得有些纠结，因为美国数据转佳意味着美联储缩减购债的压力加大，”VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示。

“任何通胀立场趋于强硬的暗示将会利好美元，且恐将限制铜价上档空间及近期涨势。”

虽然路透调查分析师多数预期3月缩减购债，但近期连串优异数据已经逐渐提高本周两日会议后或1月缩减购债的可能性。

“我们怀疑顺势操作的资金已经开始退场观望，等待美联储宣步决一，市况将保持清淡。”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。

**短期供给紧俏**

近期可供交割的实货金属较少，亦在过去数日支撑铜价，导致其呈现严重的逆价差。

周二现货铜较三个月指标期铜溢价CMCU0-3报22美元，距离周一触及的19个月最高30美元不远。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，旗下仓储铜库存减少2,625吨至386,550吨，为2月初以来最低。

不过明年铜供给料增加。

Kryuchenkov指出，“整个市场知道明年将会有小额供应过剩，供给实际上正在增加，因此这会阻碍铜价上行走势。”

必和必拓周二表示，将因安全问题暂停Perseverance镍矿的放顶开采作业，10月这个位于西澳的镍矿发生小地震。

三个月期镍Nickel 收报每吨14,060美元，周一报每吨14,030美元。三个月期铝 从周一的1,793.50美元升至1,797美元。

三个月期锌 收报每吨1,999.50美元，周一收报1,992美元。三个月期铅 收报每吨2,173美元，周一收报2,166美元。

三个月期锡 收盘价从周一的22,800美元回落至每吨22,775美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金