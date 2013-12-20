金属期市：期铜脱离上日跌势回升，期锌创九个半月新高

* 期锌触及九个半月高点，因供给吃紧

* LME铜库存创10个月新低

* 美国第三季经济成长幅度创近两年新高

路透伦敦12月20日 - 期铜周五上涨，在上日创三周最大跌幅后扳回部份失土，投资人消化本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债的决议。

同时擦亮金属前景的另一因素，是美国公布意外强劲经济成长数据，令投资人对于经济可以支持美联储缩减购债的信心大增。

LME指标三个月期铜 最后买入价上涨0.51%，至每吨7,238美元，高于周四收盘价7,201美元，但仍低于周一触及的两个月高点7,290美元。

法国巴黎银行(BNP Paribas) 策略师Stephen Briggs，“金属市场是昨日唯一对美联储缩减购债做出负面回应的市场。”

“但环顾四周...整体金融市场的确昂首阔步，因此可能今天早上市场认为这样的反应有点过度。”

另一个有利于期铜因素是美元兑欧元下跌，因数据显示12月欧元区消费者信心回升，令欧元获得提振。

期铜受到库存下滑推助，因库存下滑突显出近期供给吃紧。

最新数据显示，LME铜库存减少1,375吨至382,550吨，为逾10个月来低点。

三个月期锌 涨幅居冠，最后买入价上扬2.49%至每吨2,039美元，且创下九个半月新高，因供给吃紧疑虑持续支撑价格。

三个月期镍 收涨1.62%，报每吨14,420美元。三个月期锡 上涨0.44%，收报每吨22,950美元。

三个月期铝 上扬0.65%，收报每吨1,785美元。三个月期铅 攀升1.93%，收报每吨2,216美元，稍早触及10月底以来最高2,217.50美元。(完)

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