金属期市：期铜持稳，期锌触及近10个月高位

* 中国11月锌进口猛增91.05%
* 中国11月铜进口增加31.22%
路透伦敦12月23日 - 期锌价格周一升至近10个月高位，在基本金属市场涨幅最大，受供应吃紧及中国进口强劲带动。
中国公布的数据显示，11月锌进口猛增91.05%，至73,744吨。
同时，伦敦金属交易所(LME)锌库存减少4,200吨，至890,625吨，在过去两个月减少了175,225吨。
LME三个月期锌 盘中高见2,071美元，为3月1日来最高，收报2,057美元，昨日收报2,039美元。
VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示，“锌价终于一举突破1,800-2,000美元区间，将回到2011年初的2,400-2,600美元。”
现货锌价较三个月期锌折让2.50美元，上周为折让11.75美元。
铜价也受到LME库存收紧的提振，LME铜库存减少3,450吨，至379,100吨的1月底来最低。
三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报7,240美元，上周五收报7,238美元。
分析师表示，铜价得益于投资人认为美国经济能够经受住美联储小幅缩减刺激性货币政策的影响。
中国稍早公布的数据显示，11月铜进口跳升31.22%，报328,907吨。
其他金属中，三个月期锡 由每吨22,950美元跌至22,915美元。三个月期铝 跌25美元，收报每吨1,760美元。三个月期铅 升14美元，收报每吨2,230美元，三个月期镍 由每吨14,420美元跌至14,300美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)