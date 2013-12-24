金属期市：期铜连升三日，期锌接近10个月高位

路透伦敦12月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二延续升势，受短期供应吃紧支撑，圣诞节前市场流动性减少，但对中国收紧信贷的担忧限制升势。

今年期铜下挫约8%，因主要消费国中国需求放缓，这令期铜在今年下半年的多数时间内陷于窄幅区间内交投。

T-commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示，跟随图表形态的投资人买盘周二带动铜价连升第三日。

为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。290亿元的操作量虽然不大，但量存价低亦有支撑机构信心。在财政资金投放和SLO等共同助益下，推动银行间资金供给较前明显改善。

三个月期铜 场内交易最后报7,271美元，较周一最后买入价7,240美元升0.4%。

LME周二提前收盘，周五将重开。

交易所数据显示，LME铜库存周二减少7,125吨，报371,975吨，为2月1日来最低。

国际铜业研究组织(ICSG)公布的数据显示，9月全球精炼铜市场继8月供应小幅过剩后出现16.2万吨缺口，因创纪录高位的中国表观需求吃掉了供应。

LME期锌 延续升势，升至近10个月高位2,087美元，为2月28日来最高，受供应吃紧及中国需求强劲带动。尾盘报2,072美元，较周一收盘升0.7%。

三个月期铝 跌0.3%，报每吨1,755美元。

香港交易及结算所 0388.HK 周二称，其全资拥有的伦敦金属交易所（LME）遭俄铝 0486.HK 向英国高等法院提出司法覆核诉讼，反对LME此前修订其仓库政策的决定；LME认为有关司法覆核毫无法律根据，将积极抗辩。

三个月期锡 由每吨22,915美元小涨至22,920美元，三个月期镍 跌1.3%，报每吨14,140美元。三个月期铅 升0.7%，收报每吨2,245美元。(完)

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