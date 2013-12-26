金属期市：期铜上扬，因全球经济改善以及年底前的补仓

路透新加坡/纽约12月26日 - 上海期铜周四升至四个月高点，美国期铜延展近期涨势，因对全球经济的信心不断增强、市场年底补仓，以及国家储备可能采购。

美国周四公布的强劲经济数据以及对全球最大铜消费国中国经济成长的利好预期，点燃铜和其他工业材料的需求将增强的寄望。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为33.8万人(预估为34.5万人)，为近一个月最低。

纽约市场，交投最活跃的COMEX-3月期铜 收报每磅3.3985美元，上扬0.7%，接近周二触及的4月以来最高。

伦敦金属交易所(LME)周四因节礼日假期休市。

美元走强 并未影响市场的涨势。

沪铜主力3月合约 收高0.38%至每吨52,210元人民币(8,601美元)，连涨第五日，最高一度升至52,770元人民币，即8月底以来最高。

据新华社引述国务院报告称，中国今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，略高于政府目标7.5%。

上周三名知情消息人士指出，中国国储局正在规划2014年采购约30万吨铜及10-15万吨镍，以把握国际价格疲软的机会。

“市场信心仍偏向正面...受到中国国储局打算买铜的消息影响。所以任何利多消息都可能使价格进入上行趋势，”北京咨询机构CRU的Chunlan Li在一份电邮中表示。

国储局的可能采购数量相当于三分之二的铜库存，可能提振铜价。

不过，当前上海期铜的反弹可能反映出市场人气的改善，因迹象显示中国钱荒局面好转。(完)

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