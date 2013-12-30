金属期市：期铝触及近两个月最高，期铜延续四日连升之势小涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 消费者买盘在清淡市况中推高期铝价格
* 期铜小涨，延续之前四日的升势
* 今年期铜累积下跌7%，期铝跌幅为12%
路透伦敦12月30日 - 期铝周一触及近两个月最高，在清淡市况中消费者买盘提振。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 盘中触及11月4日以来最高1,839美元，后缩减涨幅。收盘上扬0.7%，报每吨1,822美元。
期铝还升穿了100日移动均线，对关注技术形态信号的投资者而言是个利好的迹象。
不过，期铝今年可能录得12%的跌幅。
期铜基本持，坚守在8月中以来的最高位附近。指标三个月期铜 收高0.03%，报每吨7,380美元，上周五触及8月16日以来最高7,415美元。
由于交易所库存不断减少，期铜还因精炼铜供应匮乏而受到支撑。
LME周一公布的数据显示，交易所登记的铜库存延续近期的跌势，降至1月以来最低367,450吨。
期铜今年迄今累积下跌约7%，且预计明年铜精矿供应充裕，将最终导致精炼铜库存增加，从而使供应膨胀，并重压价格。
全球最大铜生产国智利周一表示，11月铜产量增加7.6%，使供应充裕的情况进一步加剧。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。