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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 01:56 BJT

金属期市：期铝触及近两个月最高，期铜延续四日连升之势小涨

* 消费者买盘在清淡市况中推高期铝价格

* 期铜小涨，延续之前四日的升势

* 今年期铜累积下跌7%，期铝跌幅为12%

路透伦敦12月30日 - 期铝周一触及近两个月最高，在清淡市况中消费者买盘提振。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 盘中触及11月4日以来最高1,839美元，后缩减涨幅。收盘上扬0.7%，报每吨1,822美元。

期铝还升穿了100日移动均线，对关注技术形态信号的投资者而言是个利好的迹象。

不过，期铝今年可能录得12%的跌幅。

期铜基本持，坚守在8月中以来的最高位附近。指标三个月期铜 收高0.03%，报每吨7,380美元，上周五触及8月16日以来最高7,415美元。

由于交易所库存不断减少，期铜还因精炼铜供应匮乏而受到支撑。

LME周一公布的数据显示，交易所登记的铜库存延续近期的跌势，降至1月以来最低367,450吨。

期铜今年迄今累积下跌约7%，且预计明年铜精矿供应充裕，将最终导致精炼铜库存增加，从而使供应膨胀，并重压价格。

全球最大铜生产国智利周一表示，11月铜产量增加7.6%，使供应充裕的情况进一步加剧。(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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