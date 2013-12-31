金属期市：2013年期锌表现位列众金属之首，期镍垫底

* 投资者押注锌供应状况将收紧

* 期镍和期铝为表现最差金属，受累于供应过剩

* 2014年铜供应增加可能削减涨幅

路透伦敦12月31日 - 期锌是今年表现最佳的金属，年内小涨1.2%，因投资者押注矿场关闭将使原本供应过剩的市场出现供应短缺。

很多分析师预计期锌明年将进一步上扬，而其他基本金属今年均收跌，因在全球经济复苏的过程中需求仍不确定，且供应十分充裕。

期镍和期铝供应过剩的情况最为严重，为今年表现最差的金属，年内分别急跌18.5%和13.2%。

尽管全年收跌，但基本金属近几个月大涨，因中国和美国经济数据改善。

最受投资者关注的期铜今年回落7.2%。跌幅远低于很多人的预期，因预期猛增的新矿产量遭遇加工积压，导致诸如正极材料等用于等高等级应用的精炼铜产品的生产延迟。

智利周一公布11月铜产量增加7.6%，且LME铜库存周二继续减少，至366,425吨，为1月以来最低。

这使那些押注铜价将上涨的投资人备受鼓舞，其中包括商品研究公司Barratt's Bulletin的首席执行长Jonathan Barratt，“铜价首季向上突破至8,000到8,300美元我不会感到意外。”

分析师和基金经理表示，明年商品市场的表现仍将乏善可陈，但对投资者而言，期锌、期锡和期铅，以及铂金系金属可能是黯淡市况中的亮点。

过度生产和高库存一直重压锌价，但包括澳大利亚Century在内的主要矿场关闭预计将使供需趋紧。

不过，目前供应基本能满足需求。LME周二公布的数据显示，有44,875吨供应流入在LME登记的仓库。

周二是今年最后一个场内交易日，三个月期铜 收报每吨7,360美元，盘中徘徊在四个月高位附近。三个月期铝 最后交易价为1,800美元，周一攀升至两个月高位附近。

三个月期锌 今年收报每吨2,055.50美元。三个月期铅 今年在场内交易中收跌4.8%，报每吨2,219美元。

三个月期锡 在场内交易中收报每吨22,350美元，今年下跌4.5%。三个月期镍 最后成交价为每吨13,900美元。(完)

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