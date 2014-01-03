金属期市：伦敦期铜守在近七个月高点，沪铜走软

周四公布的数据显示，12月美国供应管理协会(ISM)制造业指数守在两年半高位附近，而且上周初请失业金人数连续第二周下降，这是美国经济强韧的迹象。

不过，铜价的涨势受到抑制，因汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值处于三个月低位。

中国占全球精炼铜需求比例高达40%。

铜价在2013年下跌7.2%，不过在12月上涨超过4%，该月涨幅为2012年9月以来最大。

去年铜价的跌幅相比许多人的预期没有那么大，因积压订单的生产使新矿产量未出现预期中的激增。这些因素抑制了精炼铜的产量，阻止价格大幅下跌。(完)

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