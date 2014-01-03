金属期市：铜价从七个月高位回落，因可能出现供应过剩

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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* 铜市供应预计将从短缺变为过剩
* 中国成长忧虑重压基本金属价格
路透伦敦1月3日 - 期铜周五走低，从七个月高位回落，因供应增加的预期以及对中国成长的担忧重压铜市。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,315美元，前日报7,393美元，周四盘中触及6月5日以来最高7,460美元。
由于交易所库存减少，短期精炼铜供应短缺，这也为铜价提供支撑。但预计今年铜精矿供应充裕，将导致供应增加。
接受路透访问的分析师预计，2013年铜市有18.2万吨的过剩供应，明年过剩供应将增至32.8万吨。
LME仓库的铜库存目前处于2103年1月以来的最低水平。
不过，数据显示，12月中国制造业扩张速度为三个月来最慢，周五限制铜价表现。
铜市投资者将密切关注周五晚些时候一系列美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话，其中包括即将去任的美联储主席贝南克。任何有关缩减货币刺激计划前景的评论都可能影响市场人气。
LME三个月期锡 收报每吨21,500美元，周四收报22,075美元。三个月期铅 收盘价从周四的2,221美元降至每吨2,176美元。三个月期锌 收报每吨2,026美元，周四报2,075美元。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报1,772美元，周四报1,803美元。三个月期镍 收盘时也没有成交，最后买入价报13,845美元，周四报14,030美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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