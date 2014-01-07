金属期市：期铜小涨，因美德两国数据良好

* 印尼镍矿石矿商在该国开始实施矿石出口禁令前暂停运营

* Comex期铜投机客增加多头头寸至两年高位

* 关注本周稍后出炉的美联储会议记录和美国非农就业报告

路透伦敦1月7日 - 期铜周二小涨，前一日触及两周低位，因美国和德国经济数据良好。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,351美元，周一收报7,325美元，盘中触及12月24日以来最低7,278.75美元，

数据显示，美国11月贸易赤字为四年来最小，出口创纪录高位，且油价疲弱限制了进口的增长，为经济基本面增强的最新迹象。

另外，德国12月经调整后的失业率意外回落，而消费者支出强于预期，提振欧洲最大经济体德国成长的希望。

在圣诞和新年假期后的首个完整交易周的头两日交易中，铜市表现仍然不振，市场等待本周五公布的美国非农就业报告和周三公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录，Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至12月31日当周，投机客连续第三周增加其期铜净多头头寸，至近两年来最高。这扶助支撑铜价。

巴克莱驻新加坡的分析师Sijin Cheng表示，精炼铜供应增长的前景可能使铜价涨势受限，她补充说，本季可能是铜价2014年的高点。

一行业组织12月表示，新矿供应，加之冶炼厂铜加工费用较高可能使今年全球铜供应过剩增加60%。

其他金属方面，LME三个月期镍 收报每吨13,515美元，周一收报每吨13,560美元。镍市出现供应过剩，LME期镍价格自2011年以来已下跌逾半。

新加坡的Ibris Nickel Pte公司周二称，已暂停其印尼镍矿的运营，因围绕印尼计划中的未经加工的金属矿石出口禁令的不确定性。

印尼将从1月12日开始执行未加工矿石出口禁令。

三个月期铝 收涨0.14%，报每吨1,785美元。三个月期锌 收高0.39%，报每吨2,042美元。三个月期铅 收跌0.39%，报每吨2,156.50美元。三个月期锡 收升0.35%，报每吨21,800美元。(完)

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