更正-金属期市：期铜下跌，因美元上涨和对中国经济成长持谨慎态度

(更正：因译文有误，内文第二段“印度”应改为“印尼”)

* 现货铜较三个月期铜升水36美元，为19个月高位

* 中国保税仓库铜溢价较上周下降10美元-上海金属网

* 美国12月零售销售增幅大于预期

路透伦敦1月14日 - 期铜周二下跌，因美元上涨和对全球最大铜消费国中国经济成长持谨慎态度，但现货铜供应减少和良好的美国数据扶助限制期铜的跌幅。

期镍价格上涨逾1%，延续上周五和周一累计攀升6%的升势，因印尼正是开始实施矿石出口禁令。期锌和期铅价格也攀升。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.67%，收报每吨7,280美元，低于周一收报的7,329美元。本年迄今，期铜下跌约0.5%，去年下滑7%。

美元兑一篮子货币上涨，因12月零售销售数据增幅大于预期，暗示去年底美国经济改善，且2014年经济增长势将提速。

“中国经济前景非常脆弱，而金属价格将取决于中国市场，但整体来看，美国经济持续向好，我们预期美国经济复苏在轨道之上，所以期铜短期下跌空间不大，”丹麦丹斯克银行商品分析师Jens Petersen说。

在上周出炉的美国就业数据令人质疑美国经济的劲道，但零售销售数据令这些忧虑缓和。分析师将留意周五的工业生产数据，以寻找美国经济力道的进一步证据。

相反，中国上周公布12月出口增长放缓的幅度超过预期，因上年的基数较大，以及以当局打击以出口交易为掩护的投机活动。

UOB-Kay Hian高级商品分析师Helen Lau说，期铜面对中国季节性因素的压力。

中国新年将至，Lau表示，期铜价格在2月中前将不会得到喘息，即使上涨，升势也不会持续。

在实货市场，铜供应短缺。

现货铜较指标三个月期铜合约溢价周一为36美元，为2012年5月来最高，反映实货供应短缺。

保税仓库铜溢价持续下降，根据上海金属网提供的数据，溢价为每吨160-185美元，较上周下跌10美元，反映中国实货需求不佳。

在印尼开始实施备受争议的矿石出口禁令后，该国矿业周一出现动荡。

LME期镍 收高0.91%，报每吨14,340美元，盘中触及12月23日来的最高。期铝 收低1.12%，报每吨1,759美元。

LME期铅 、期锌 和期锡 盘中均触及1月初来最高。期铅收涨1.02%，报每吨2,188美元。期锌收涨0.29%，报2,066美元。期锡上升0.23%，报每吨22,200美元。

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