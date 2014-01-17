金属期市：期镍本周上扬6%，因印尼开始实施矿石出口禁令

* 期铜本周可能小幅收涨
* 欧洲出现锌需求反弹的迹象-Triland
路透伦敦1月17日 - 期镍周五持稳，本周上扬6%，为近一年来最大单周涨幅，因印尼从上周末开始实施矿石出口禁令。
印尼是全球最大的镍矿石出口国。
本周精炼镍价格急升，因交易商押注镍生铁生产商的成本不断增加将推高LME期镍价格。对不锈钢生产商而言，镍生铁是精炼镍的低成本替代原料。
法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs称，“期镍表现十分强劲。出现回调不会令人意外。”
部分业内消息人士称，出口下降可能加重不断放缓的印尼经济的压力，迫使政府放松政策执行的力度。
“镍价上扬可能是对出口禁令的最初反应，我们可能看到未来几周镍价涨势会有所放缓，”澳大利亚国民银行的分析师James Glenn表示。
LME三个月期镍 收报每吨14,695美元，与周四收盘价持平。本周录得2013年2月初以来最大周度涨幅。
其他金属方面，三个月期铜 收报每吨7,341美元，周四收报7,310美元。
近期精炼铜供应短缺支撑铜价。
有关全球成长的预期引发金属运势将转强的希望，不过，经济复苏仍偏向于富裕国家，而这些国家的金属需求不及新兴市场经济体。
交易商已注意到欧洲锌需求反弹的迹象。
LME三个月期锌 收报每吨2,079美元，周四收报2,074美元。三个月期锡 从周四的22,425美元跌至每吨22,355美元。三个月期铅 从周四的2,197美元小升至每吨2,208美元。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,820美元，周四报1,798美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)