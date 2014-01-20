金属期市：期铜小跌，因中国需求前景黯淡

* 中国第四季GDP年增幅为7.7%，预估为增长7.6%

* 美国市场周一因假休市

* 期镍在上周急升6%后回落1%

路透伦敦1月20日 - 期铜周一在假期的清淡交投中走低，因尽管全球最大铜消费国中国的经济成长数据略强于预期，但该国的短期需求前景仍然黯淡。

短期供应吃紧限制期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.4%，报每吨7,314美元。铜价年内迄今下跌约0.7%，去年录得7.2%的跌幅。

中国国家统计局周一公布，2013年四季度中国国内生产总值(GDP)同比增7.7%，环比增长1.8%。略高于预估的增长7.6%。 至少缓解了对货币供应收紧可能给经济带来更大幅度拖累的担忧。

但第四季经济增速仍慢于第三季的7.8%。另一项数据显示，12月工业产出失去动能，促使投资者暂停买入，以考虑市场未来的走向。

铜供应吃紧的迹象限制跌幅，现货铜较指标三个月期铜溢价升至每吨38美元，超过上周触及的峰值，且触及20个月来最高。

LME每日数据显示，库存减少1,225吨，至334,550吨，为逾一年来最低，其中67%的库存将用于交割，无法供应市场。

德意志银行的分析师Grant Sporre称，短期指标显示铜市供应吃紧。他预计铜价今年首季均价为7,400美元，但第四季将跌至6,800美元。

美国市场周一因马丁路德金纪念日休市。

其他金属方面，三个月期镍 下滑1%，收报每吨14,550美元，在稍早急跌2.5%，触及14,316美元的低位后缩减跌幅。期镍上周涨幅最大，急升约6%，因印尼开始实施矿石出口禁令。

三个月期铝 跌0.7%，收报每吨1,806.50美元，结束三日连涨，累积攀升逾3%的势头。

三个月期锌 收跌0.1%，报每吨2,076.50美元。三个月期铅 收盘时没有成交，最后买入价报每吨2,205美元，下跌0.1%。三个月期锡最后买入价下跌0.3%，报每吨22,300美元。(完)

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