金属期市：期铜因供应紧张而上涨，但中国需求忧虑限制升幅

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 最大铜出产国智利14个港口工人罢工
* 期镍价格重拾涨势，因印尼实施矿石出口禁令
路透伦敦1月21日 - 期铜周二上涨，因投资人消化短期供应紧张的进一步证据，但中国需求忧虑，以及担忧持续增加的铜精矿库存将很快被加工成精炼铜，限制了期铜涨幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.4%，报每吨7,340美元，上日期铜价格几无变动。
“投资人愈发忧虑，目前在中国国内的铜精矿库存巨大，”花旗分析师David Wilson说。
周二中国海关数据显示，中国2013年12月进口铜精矿和矿石104万吨，较上年同期增长11.2%。
在2013年全年，中国铜精矿进口跳涨28.7%，至1,007万吨。
Wilson补充说，鉴于今年中国增加炼铜能力，炼厂将铜精矿提炼，将增加精炼铜供应，可能将使铜市受压。
中国在2013年12月进口312,371吨精炼铜，较上年同期增加30.8%。在2013年，中国进口320万吨精炼铜，较2012年减少5.8%。
不过，LME铜库存继续下降，造成市场供应紧张。“这将对铜价提供一些支撑，但我认为价格很难明显大幅上升，”Wilson表示。
全球最大铜出产国智利港口工人罢工令短期铜供应短缺的情况加剧，罢工也限制船货出口。这扶助使现货铜较指标铜价CMCU0-3升水攀升至每吨50美元，此为逾一年半来最高。
扶助期铜的另一原因，是国际货币基金组织(IMF)上调全球经济成长预估，为约两年内首见，因应发达经济体需求和库存不断增加，也带动了新兴市场经济体的成长环境。
期镍 重拾近期涨势，升1.17%，报每吨14,720美元，稍早触及10月底来最高的14,775美元，受助于印尼实施矿石出口禁令和需求改善。
期锌 收涨0.6%，报每吨2,089美元。
期铝 下跌0.5%，报每吨1,798美元。期铅 升0.3%，报2,212美元。期锡 跌0.7%，收报22,150美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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