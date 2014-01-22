金属期市：期铜下滑，因忧虑美联储下周再次缩减购债规模

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 关注下周美联储会议的政策指引
* 现货铜较三个月期铜溢价跌至38美元
* 中国1月底开始农历新年假期
路透伦敦1月22日 - 期铜周三下跌，因担忧下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议将可能进一步缩减货币刺激计划，不过，期铜跌幅受限，因实货市场铜短期供应紧张。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.65%，报每吨7,292美元。
自今年开局触及七个月高位后，期铜涨势停止，因为中国需求季节性缓慢，以及担忧美国利率可能上升。
自上周以来，期铜交投在7,370-7,250美元区间内。
美联储在1月28-29日举行政策会议，且近期美国经济数据强劲，暗示美联储在12月宣布首次缩减购债后，将可能再次缩减购债计划。
另一个令期铜受压的原因，是在下周农历新年前中国需求乏善可陈。
不过，铜价跌幅受限，因担忧短期实货市场供应短乏，LME铜库存处于低水平，且智利港口工人罢工。智利是全球最大铜出产国。
现货铜较三个月期铜仍然升水，尽管升水周三缩窄至38美元，上日触及2012年5月来最宽的64.50美元。自12月以来，现货铜和三个月期铜出现逆价差。
期镍 升0.5%，报每吨14,795美元，本月迄今大涨近6%。
期锌 收低0.24%，报每吨2,084美元。期铝 收盘没有成交，买盘最后下跌0.8%，报每吨1,783美元。期铅 跌0.32%，报2,195美元。期锡 升0.2%，收报22,200美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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