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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 01:31 BJT

金属期市：期铜下滑，因忧虑美联储下周再次缩减购债规模

* 关注下周美联储会议的政策指引

* 现货铜较三个月期铜溢价跌至38美元

* 中国1月底开始农历新年假期

路透伦敦1月22日 - 期铜周三下跌，因担忧下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议将可能进一步缩减货币刺激计划，不过，期铜跌幅受限，因实货市场铜短期供应紧张。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.65%，报每吨7,292美元。

自今年开局触及七个月高位后，期铜涨势停止，因为中国需求季节性缓慢，以及担忧美国利率可能上升。

自上周以来，期铜交投在7,370-7,250美元区间内。

美联储在1月28-29日举行政策会议，且近期美国经济数据强劲，暗示美联储在12月宣布首次缩减购债后，将可能再次缩减购债计划。

另一个令期铜受压的原因，是在下周农历新年前中国需求乏善可陈。

不过，铜价跌幅受限，因担忧短期实货市场供应短乏，LME铜库存处于低水平，且智利港口工人罢工。智利是全球最大铜出产国。

现货铜较三个月期铜仍然升水，尽管升水周三缩窄至38美元，上日触及2012年5月来最宽的64.50美元。自12月以来，现货铜和三个月期铜出现逆价差。

期镍 升0.5%，报每吨14,795美元，本月迄今大涨近6%。

期锌 收低0.24%，报每吨2,084美元。期铝 收盘没有成交，买盘最后下跌0.8%，报每吨1,783美元。期铅 跌0.32%，报2,195美元。期锡 升0.2%，收报22,200美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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