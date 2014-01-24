金属期市：期铜触及一个月低位，因迹象显示中国成长放缓

路透伦敦1月24日 - 期铜周五跌至一个月低位，录得11月中来最大单周跌幅，因中国制造业成长步伐放缓，燃点对全球最大金属消费国中国需求忧虑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,180美元，此为一个月低位，周四收报7,292美元。本周下跌2%。

国内外需求疲弱导致1月中国汇丰/Markit制造业采购经理人指数初值下跌至49.6，为六个月来首次萎缩。读数在50以上表示制造业活动扩张。

周五，全球从新兴市场资产撤资的动能增强，因投资人担忧中国经济增长放缓，美国货币政策前景，以及土耳其，阿根廷和乌克兰政治问题造成的影响。

不过，期铜跌幅受限，受助于智利有几个港口工人罢工的消息。智利铜供应占全球产量的大约三分之一。

其他金属方面，LME期镍本周下跌1.5%，在印尼实施矿石出口禁令前，期镍在上周攀升超过6%。

国际镍业研究组织(INSG)在月报表示，2013年头11个月全球镍市供应过剩达到18万吨，较上年同期多超过一倍。

期铅 收升0.65%，报每吨2,167美元。期锌收跌1.3%，报2,020美元。期铝 仅下跌1美元，收报每吨1,762美元。期锡<CMSN$>买盘最后报22,000美元，和上日持平。(完)

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