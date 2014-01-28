金属期市：期铜触及七周低位，因美元走强和中国农历新年前需求淡静

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 新兴市场在三日大跌后回稳
* 美国消费者信心数据出炉后，美元走强
路透伦敦1月28日 - 期铜周二触及七周低位，因美元上涨且中国农历新年前需求淡静，尽管新兴市场回稳，扶助限限期铜跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.14%，收报每吨7,140美元，稍早触及12月10日来最低的7,135美元，令期铜本年迄今挫跌约3%。
主要货币兑美元下跌，此前数据显示1月美国消费者信心上升。
新兴市场连跌三天后周二回稳，因投资人等待土耳其是否将会升息，以扞卫土耳其里拉。
“持续的不确定性意味着基本金属市场和整体市场将有很大的波动，”Sucden高级研究分析师Myrto Sokou说。
“中国数据令人失望，且将迎来中国农历新年假期，这表示市场交投清淡。新兴市场带来很大压力，也意味美元走势震荡，”Sokou说。
LME铜库存持续下降，支撑铜价。消费者可获得的铜库存为大约12.7万吨，接近2008年来最低水平。
国际铜业研究组织(ICSG)上周表示，在2013年头10个月，全球精炼铜供应缺口超过50万吨，这包括中国民间库存。
三个月期铝 收升0.6%，报每吨1,765.50美元。三个月期锌 收跌0.30%，报每吨2,004美元。三个月期铅 收高0.51%，报每吨2,154美元。三个月期锡 收升0.9%，报每吨22,050美元。三个月期镍 收低0.07%，报14,140美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申