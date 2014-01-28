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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 02:40 BJT

金属期市：期铜触及七周低位，因美元走强和中国农历新年前需求淡静

* 新兴市场在三日大跌后回稳

* 美国消费者信心数据出炉后，美元走强

路透伦敦1月28日 - 期铜周二触及七周低位，因美元上涨且中国农历新年前需求淡静，尽管新兴市场回稳，扶助限限期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.14%，收报每吨7,140美元，稍早触及12月10日来最低的7,135美元，令期铜本年迄今挫跌约3%。

主要货币兑美元下跌，此前数据显示1月美国消费者信心上升。

新兴市场连跌三天后周二回稳，因投资人等待土耳其是否将会升息，以扞卫土耳其里拉。

“持续的不确定性意味着基本金属市场和整体市场将有很大的波动，”Sucden高级研究分析师Myrto Sokou说。　

“中国数据令人失望，且将迎来中国农历新年假期，这表示市场交投清淡。新兴市场带来很大压力，也意味美元走势震荡，”Sokou说。

LME铜库存持续下降，支撑铜价。消费者可获得的铜库存为大约12.7万吨，接近2008年来最低水平。

国际铜业研究组织(ICSG)上周表示，在2013年头10个月，全球精炼铜供应缺口超过50万吨，这包括中国民间库存。

三个月期铝 收升0.6%，报每吨1,765.50美元。三个月期锌 收跌0.30%，报每吨2,004美元。三个月期铅 收高0.51%，报每吨2,154美元。三个月期锡 收升0.9%，报每吨22,050美元。三个月期镍 收低0.07%，报14,140美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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