金属期市：美联储宣布政策决定和中国农历新年前期铜和期镍下跌

* 在中国农历新年前，市场交投清淡

* 期铜触及七周低位

* 美联储1900GMT宣布货币政策声明

路透伦敦1月29日 - 期铜周三连跌六个交易日，且期镍走低，因投资人调整头寸，且在中国农历新年前获利了结。

中国是全球最大铜消费国，在周五中国农历新年假期前，金属市场交投疏落。

“在中国新年假期前的获利了结相当多。我们也看到多头结清头寸，以及对期铜和期镍获利了结，”巴克莱分析师Gayle Berry说，

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.2%，收报每吨7,127美元，此为12月10日来最低。

期铜自1月2日触及峰值7,460美元以来，下挫4.5%，因新兴市场被抛售，包括股市在内的金融资产跌至数个月低位。

美联储在周三稍后结束为期两天会议后，将发表政策声明。

期镍受挫，因预期年底前供应增加，因矿商公布产量增加。

全球第五大多元化矿业集团-英美资源集团 周三表示，季度铜产量增加24%，至创纪录高位的21.44万吨。

期镍 在LME金属中跌幅最大，下挫1.1%，收报每吨13,985美元，但麦格理分析师Colin Hamilton预期，镍价将反弹升向16,000美元。

期铝 下跌0.7%，收报每吨1,742美元。期锌 下跌0.6%，报1,993美元。期铅 下滑0.5%，收报2,142.50美元。期锡 没有和其他金属一起下跌，上涨0.3%，报22,175美元。(完)

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