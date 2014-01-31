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亚洲 | 2014年 2月 1日 星期六 02:19 BJT

金属期市：期铝触及四年半新低，因忧虑中国经济成长

路透伦敦1月31日 - 期铝周五触及四年半新低，本月下跌逾5%，因新兴市场动荡和担忧中国经济成长，库存充足的消费者不愿意入市。

期铜延续跌势，触及两个月低位，本月将录得七个月来最大月度跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 盘中低见1,698.25美元，此为2009年7月来最低，收跌1.4%，报每吨1,706美元。

LME三个月期铜 跌0.4%，收报每吨7,065美元，此前跌至12月初来最低的7,033.50美元，在1月下跌4%。

周五公布的欧元区通胀疲弱，令欧元兑美元跌至10日低位，也向金属市场施压。

LME期锡 最后报21,850美元，上日报22,025美元。

期锌 收低0.45%，报每吨1,973美元。期铅 收平在2,114美元。期镍 收高1.23%，报每吨13,980美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校　李军)
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