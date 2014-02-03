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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 02:04 BJT

金属期市：期铜触及两个月低位，因忧虑中国和美国成长

路透伦敦2月3日 - 期铜周一跌至两个月低位，因全球最大金属消费国中国以及美国的制造业增长放缓，令铜需求前景进一步恶化。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

美国商务部周一公布，美国12月建筑支出上升0.1%，至9,305亿美元，预估为增长0.2%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至两个月低位的每吨7,025美元，收报7,038美元，周五收报7,095美元。期铜在1月下挫4%，为6月来表现最差。

期铝 收报1,677美元，周五收报1,730美元。期铅 收报2,083.50美元，周五收报2,114美元。

期锌 从周五收报的1,982美元下跌至1,956美元。LME期锡 收报22,125美元，上日报22,025美元。期镍 收报每吨13,880美元，周五报13,810美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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