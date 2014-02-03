金属期市：期铜触及两个月低位，因忧虑中国和美国成长

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月3日 - 期铜周一跌至两个月低位，因全球最大金属消费国中国以及美国的制造业增长放缓，令铜需求前景进一步恶化。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。
中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。
美国商务部周一公布，美国12月建筑支出上升0.1%，至9,305亿美元，预估为增长0.2%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至两个月低位的每吨7,025美元，收报7,038美元，周五收报7,095美元。期铜在1月下挫4%，为6月来表现最差。
期铝 收报1,677美元，周五收报1,730美元。期铅 收报2,083.50美元，周五收报2,114美元。
期锌 从周五收报的1,982美元下跌至1,956美元。LME期锡 收报22,125美元，上日报22,025美元。期镍 收报每吨13,880美元，周五报13,810美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。