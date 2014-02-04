金属期市：期铜从两个月低位反弹，因供应紧张意味期铜将走强

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* LME库存紧张抵消中美制造业数据疲弱影响
* 中国市场休市至周五
路透伦敦2月4日 - 期铜周二持稳，盘中触及两个月新低，因投资人在短期供应紧张，和中美制造业数据疲弱及新兴市大跌的因素之间权衡。
伦敦金属交易所(LME)数据显示，铜库存下降至313,275吨的逾一年低位，当中多至60%的库存将从仓库移离，无法提供给市场。
期铜受压的因素是，美国1月制造业活动急降，新订单降幅为33年来最大，且12月建筑支出仅小升，直指经济失去部份动能。
中国1月制造业活动下跌至六个月低位，和预期一致，因国内外需求下降，令投资人对中国经济放缓的忧虑加重。
三个月期铜 收报7,041美元，周一收报7,038美元。盘中跌至每吨7,016美元，此为12月4日来最低，且自1月21日来下跌约4%。
新兴市场股市周二缩减跌幅，此前触及五个月低位，而大部份新兴市场货币反弹，投资人稍作喘息，上日因担忧中国和美国成长前景令新兴市场货币大跌。
全球最大的铜消费国-中国仍在长达一周的春节假期中，周五中国市场才恢复交易。
期铝 收报1,689美元，周一收报1,677美元，期铅 升10美元，收报2,093.50美元。
期锌 跌5美元至1,951美元。LME期锡 收高50美元，报22,175美元。期镍 收低30美元，报每吨13,850美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。