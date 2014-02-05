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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 02:00 BJT

金属期市：期铜回吐涨幅收低，因投资人担心中国需求疲弱

* LME铜库存进一步降至311,225吨

* 投资人担心中国周五恢复交易后的市况

* 美国服务业成长加速

路透伦敦2月5日 - 期铜周三下滑，在一度上涨后恢复跌势，因投资人担心中国需求疲弱，以及中国市场周五恢复交易后可能会因应伦敦市场价格下挫做出调整。

期铜周二和周三盘初自两个月低点反弹，但随着交易日的展开，期铜也回吐了升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.04%，报7,038美元，稍早高见7,085美元。

期铜周二跌至12月4日来最低的7,016美元，但尾盘反弹令其避免创下37年来最长的10日连跌。

自1月，期铜已经下挫4%。

中国市场自上周五因春节假期休市，本周五将恢复交易。

LME铜库存降至一年最低的311,225吨。

周三美国公布的经济数据为市场带来一些支撑，显示1月美国服务业成长加速。

期铝 收高0.7%，报1,701美元，期铅 升0.2%，收报2,097美元。

期锌 升0.9%，至1,968美元。LME期锡 和期镍 均跌0.5%，分别报每吨22,075美元和13,775美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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