金属期市：期铜回吐涨幅收低，因投资人担心中国需求疲弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* LME铜库存进一步降至311,225吨
* 投资人担心中国周五恢复交易后的市况
* 美国服务业成长加速
路透伦敦2月5日 - 期铜周三下滑，在一度上涨后恢复跌势，因投资人担心中国需求疲弱，以及中国市场周五恢复交易后可能会因应伦敦市场价格下挫做出调整。
期铜周二和周三盘初自两个月低点反弹，但随着交易日的展开，期铜也回吐了升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.04%，报7,038美元，稍早高见7,085美元。
期铜周二跌至12月4日来最低的7,016美元，但尾盘反弹令其避免创下37年来最长的10日连跌。
自1月，期铜已经下挫4%。
中国市场自上周五因春节假期休市，本周五将恢复交易。
LME铜库存降至一年最低的311,225吨。
周三美国公布的经济数据为市场带来一些支撑，显示1月美国服务业成长加速。
期铝 收高0.7%，报1,701美元，期铅 升0.2%，收报2,097美元。
期锌 升0.9%，至1,968美元。LME期锡 和期镍 均跌0.5%，分别报每吨22,075美元和13,775美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申