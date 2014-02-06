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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 01:58 BJT

金属期市：期铜攀升，因欧元走强和亚洲市场假期结束

* 新兴市场恢复相对平静

* 中国市场一周假期后周五将恢复交易

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元走强

路透伦敦/悉尼2月6日 - 期铜周四上涨，因欧元走强及预期主要消费国-中国在周五结束假期后价格将反弹，新兴市场也恢复相对平静。

在欧元兑美元上涨后，铜价从本周稍早触及的两个月低点反弹，期铝也由跌转升。

欧元走强令美元计价的商品对欧洲买家更为便宜。

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行维持利率不变后没有暗示很快会放宽货币政策，带动欧元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报7,130美元，稍早高见7,210美元。期铜周二跌至12月4日来最低的7,016美元，今年已经下挫4%。

周四数据显示美国上周初请失业金人数下降，带动就业市场前景和整体经济。

在长达一周的春节假期后，中国股市、债市、外汇和商品期货市场周五将恢复交易。

LME期镍 大涨逾1%，报13,970美元，周三收报13,775美元。印尼政府已经对包括镍在内的未经加工矿产实施了出口禁令。

期铝 收高12美元，报1,713美元，期锌 升30美元，至1,998美元。期铅 由2,097美元升至2,118美元。LME期锡 由每吨22,075美元升至22,110美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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