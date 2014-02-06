金属期市：期铜攀升，因欧元走强和亚洲市场假期结束

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 新兴市场恢复相对平静
* 中国市场一周假期后周五将恢复交易
* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元走强
路透伦敦/悉尼2月6日 - 期铜周四上涨，因欧元走强及预期主要消费国-中国在周五结束假期后价格将反弹，新兴市场也恢复相对平静。
在欧元兑美元上涨后，铜价从本周稍早触及的两个月低点反弹，期铝也由跌转升。
欧元走强令美元计价的商品对欧洲买家更为便宜。
欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行维持利率不变后没有暗示很快会放宽货币政策，带动欧元上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报7,130美元，稍早高见7,210美元。期铜周二跌至12月4日来最低的7,016美元，今年已经下挫4%。
周四数据显示美国上周初请失业金人数下降，带动就业市场前景和整体经济。
在长达一周的春节假期后，中国股市、债市、外汇和商品期货市场周五将恢复交易。
LME期镍 大涨逾1%，报13,970美元，周三收报13,775美元。印尼政府已经对包括镍在内的未经加工矿产实施了出口禁令。
期铝 收高12美元，报1,713美元，期锌 升30美元，至1,998美元。期铅 由2,097美元升至2,118美元。LME期锡 由每吨22,075美元升至22,110美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。