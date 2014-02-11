版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 16:09 BJT

金属期市：沪铜跌至两个月低点，因中国需求迟滞

在叶伦以美联储主席身份首次在国会进行证词陈述之前，伦铜小跌。投资者将从叶伦的证词中找寻有关联储货币政策的线索。

周五数据显示美联储可能会放慢削减购债计划的步伐，此后美元一直走跌。

这给以美元计价的基本金属及其它大宗商品带来支撑，但部分分析师押注需求增长更加疲弱的前景最终将成主导。

上海期交所4月期铜 下跌1.16%，至每吨50,390元人民币。沪铜稍早曾跌至50,310元人民币，为12月4日以来最低。

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.24%至每吨7,077.75美元，上日下跌0.6%。

其它金属方面，印尼1月锡出口大降或许是受农历新年前亚洲需求降温的部分影响。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/许娜；审校 艾茂林/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐