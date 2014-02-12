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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 16:22 BJT

金属期市：沪铜攀升，因市场意愿受叶伦讲话及中国贸易数据提振

0751GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.82%，至每吨7,133.75美元，逆转上日跌势。

铜价自2月4日跌至两个月低位7,016美元之后，已经反弹逾1%，促使今年以来的跌幅缩减至3%。

上海期交所主力4月期铜合约 小涨0.14%，至每吨50,650元人民币。

中国1月外贸迎来“开门红”，亦支撑市场人气。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/杜明霞；审校 田建华/王翔琼/许娜)
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