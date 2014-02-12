修正-金属期市：期铜上涨，受中国进口增加和叶伦讲话鼓舞

(更正内文第一段错字，“卖艺”应为“贸易”)

* 中国进口增长触及六个月最高，优于预期

* 中国1月铜进口猛增53.2%至纪录高位

路透伦敦2月12日 - 期铜周三在连跌两日后反弹，因中国贸易数据显示1月进口创纪录，且受到美联储新任主席叶伦讲话和美国上调举债上限协议带动。

强劲的人气也提振伦敦金属交易所(LME)其他金属的表现，尤其是期铝和期镍。

“今日有许多事情在扶助市场。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

“今日中国的贸易数据非常非常漂亮，无论是进口还是出口的强度。”

LME三个月期铜 上扬1.1%，报7,150美元，扭转之前两个交易日的跌势。

自2月4日跌至两个月低点7,016美元后，铜价已经反弹约2%，今年迄今跌幅也缩减至约3%。

中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。

中国1月进口原油，铁矿砂和铜均创下纪录高位。1月进口未锻造铜及铜材53.6万吨，同比增长53.2%，环比增长21%。

一些分析师担心进口跳升可能是因铜被用于金融交易，而不是被业内消费，但Brown表示，如果这是主要原因，那么上海期货交易所和保税区仓库的库存要比现在增加得更多。

叶伦周二在国会听证时明确表示，不会突然改变美国货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。 这对金属市场也有支撑。

美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案，藉以避免可能在本月底发生的违约。

LME期铝 涨幅居前，攀升1.6%，报1,735美元。期锌 收高约1%，报2,021美元。期铅 升0.4%，报2,120美元，期锡 收高1.4%，报22,475美元。期镍 大涨1.7%，报14,395美元。(完)

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