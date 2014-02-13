金属期市：期铜下滑，因对中国贸易数据的疑虑浮现

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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* 尽管数据强劲，但投资人对中国经济成长仍有疑虑
* 期锡逆市小涨，法国巴黎银行看好锌
路透伦敦2月13日 - 期铜周四下滑，因当投资人再度审视昨日强劲的贸易数据以及可能对需求的冲击后，对中国经济成长放缓的担忧再度浮现。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%，报7,110美元，周三大涨逾1%。自8月期铜一直在7,000-7,500美元区间内交投。
周三中国公布的贸易数据意外强劲，1月进口增幅创下六个月最高，这提振了金属价格。
周二美联储主席叶伦表示美联储不会突然收紧货币政策后，风险意愿已见抬头。
不过一些投资人对中国这一全球最大金属消费国的成长仍有疑虑。
法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示，“当你深挖贸易数据，你不得不问问自己中国进口金属到底是真的使用，还是用于金融融资的工具。我们认为主要是用于短期融资。”
中国1月进口未锻造铜及铜材同比增长53.2%，至纪录高位53.6万吨，去年年底信贷状况紧张压制了进口的需求。
LME数据显示，铜库存降至300,675吨，为2012年12月来最低，这限制了铜价跌幅。
其他金属中，期锡 逆市收高0.45%，报22,575美元。
业内和媒体称，中国江西省多家锡冶炼厂在春节假期后继续停工，因当局还在调查当地供水污染的原因。
今年迄今表现最好的基本金属-锌 也收高0.15%，报2,024美元，法国巴黎银行分析师Stephen Briggs重申建议作多锌，作空铜，称锌价年底前会升穿2,200美元。
期铅 跌0.1%，报2,118美元，期铝 攀升0.4%，报1,742美元。期镍 跌幅最大，重挫1.9%，报14,125美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8