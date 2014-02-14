金属期市：期铜受美元走软带动上涨，期锡触及八周高位

* 美元兑欧元下滑，此前德法公布数据显示经济加速

* 上海铜库存增加20.4%

* 期锡跳升至八周高位，因担心印尼供应

路透伦敦2月14日 - 期铜周五上涨，受助于美元走软以及实货市场短期供应有限，但在中美公布疲弱经济数据后，对需求前景的不确定性限制了升幅。

其他金属也走强，期锡表现最好，跳升至八周高位，因担心印尼供应。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.6%，报7,150美元，从周四跌势中反弹。今年迄今期铜下挫约3%。

德国和法国公布的经济成长数据优于预期，带动欧元兑美元上涨，扶助铜价。

数据显示铜库存不断减少，令投资人担心即时供应，也给铜价带来支撑。LME铜库存降至299,125的逾一年最低。

上周铜价创下一年最大周度升幅，因有迹象显示全球经济成长动能增强，但对中国贸易数据的疑虑以及严冬限制美国经济成长削弱了铜价升势动能。

中国2014年1月汽车销量同比增长6%，增幅仅为12月的三分之一，部分是由于卡车和大型客车等商用车销量不振。

与此同时，中国本土市场铜供应充足。上述分析师称，2月中中国保税区铜库存增至逾60万吨，因1月的大量进口进入本地市场。

期锡 在LME市场涨幅最大，攀升至12月20日来最高的23,082美元，收盘缩减涨幅，报22,975美元，升1.8%。

期铝 攀升0.2%，报1,745.50美元。期铅 收高0.9%，报2,138美元，期镍 攀升0.9%，报14,250美元。锌 收盘没有成交，买盘最后报2,040美元，升0.8%。(完)

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