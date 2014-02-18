金属期市：期铜因欧元走强而上涨，但升幅受中国收紧流动性所限

国际油市：伊藤忠和托克主导4月新加坡现货市场的交易

路透新加坡4月28日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下两日高位每桶9.99 美元，在前一日跌至四周低点后稍稍反弹。 不过美国炼厂已经结束维护季，预期对墨西哥和南美的大量出口将有 助于缓解油品库存高企的问题。 新加坡现货交易仍然活跃，总共成交八笔。五笔是汽油，三笔是石脑 油。 伊藤忠卖出了全部三艘石脑油船货，托克买入了其中的两艘。 这将伊藤忠自4月6日以来在现货市场上的总交易量提升到30艘。 自4月7日以来托克则进行了45笔交易。 4月3日以来有大约62笔石脑油交易，比今年前三个月的总和还多。 石脑油裂解价差连跌第三日，降至五周低点每吨72.30美元。 印度的Reliance本周已出售了另一艘5.5万吨的石脑油，这次是5月21 -23日从Sikka装船，价格为每吨较中东离岸价(FOB)报价升水16-17美元。 买家的身份不能立即获知。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)