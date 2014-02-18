金属期市：期铜因欧元走强而上涨，但升幅受中国收紧流动性所限

* 中国央行透过正回购操作从市场吸纳480亿元人民币
* 欧元兑美元触及七周高位
路透伦敦2月18日 - 期铜周二上涨，欧元走强提供支撑，扶助盖过对中国短期需求的忧虑，此前中国央行采取措施收紧货币供应。
春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。中国央行公告称，公开市场周二进行480亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.8%，为时隔逾八个月后重启正回购。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,190美元，周一报7,170美元。
“中国央行的决定今日主导交易商的想法，”Ava Trade首席分析师表示，“鉴于中国经济增长(率)已是许多交易商的最大忧虑，中国央行收紧流动性对期铜不利。”
中国上月进口铜创下纪录高位，部份是为消费，部份是用来缓解紧张的信贷状况。高盛在报告中称，预期中国保税仓库铜库存将为70万吨，高于年初时的55万吨。
欧元兑美元 触及七周高位，美元指数 在六周低位交投。
本周，焦点将在周三公布的美联储货币政策会议记录，和周四中国公布采购经理人指数。
以上两个因素都导致新兴市场今年被抛售。
澳洲矿业巨擘必和必拓 周二发布财报称，上半年基础获利增长31%，远高于市场预期，受益于成本大降和产量增长。
必和必拓铜产量增长6%，且2014年全年产量料持平在170万吨。公司也预计，中期铜市场将恢复供应不足，镍供应过剩，铝供应过剩将缓解。
期铝上涨，此前美国铝业(Alcoa) 称将关闭位于澳洲的一家铝冶炼厂和两个辊轧厂，突显出在中国产能大量新增之际，铝厂商面临的惨淡市场环境。
三个月期铝 收报1,766美元，上日报1,732美元。
期铅 收报2,173美元，上日收报2,150美元。期锡 收报23,150美元，周一报23,125美元。期锌 从周一收报的2,059美元上升至2,068美元。
期镍 收盘时没有成交，买盘最后报14,460美元，上日报14,385美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)