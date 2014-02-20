金属期市：期铜受中国数据拖累跌至一周低点，期铝上涨

* 汇丰中国2月制造业PMI初值降至七个月低点

* LME铜库存进一步降至14个月最低

* 期铝逆势上涨

路透伦敦2月20日 - 期铜周四下滑至一周低点，此前欧元走软，且数据显示汇丰中国2月制造业PMI续跌，令人疑虑全球最大金属消费国-中国需求前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.35%，报7,155美元，日低报7,113美元。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

中国是全球最大铜消费国，全球精炼铜需求约四成靠中国。

不过LME数据显示，铜库存进一步减少至28.96万吨的14个月最低，扶助限制了铜的跌幅。

LME现货铜价较指标三个月期铜价格升水涨至43美元，年初报约11美元，这显示出市场供应紧张。

欧元区公布的企业调查和消费者信心数据显示经济复苏迟滞后，欧元兑美元连跌两日，这也打压金属价格。

三个月期铝 逆势上涨0.23%，收报1,772美元，自2月4日期铜已经大涨近6%。

三个月期镍 跌1.1%，报14,360美元。期锡 收挫0.43%，报23,095美元。期铅 大跌1.3%，报2,138美元。期锌 跌0.63%，报2,047美元。(完)

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