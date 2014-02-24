金属期市：期铜跌至逾两周低点，因担心中国需求

* 市场担心中国房地产业的信贷控制，上海期铜跌至逾三个月低点

* 中国1月新屋价格增速放缓

* 银行开始收紧对房地产业的信贷-媒体

路透伦敦2月24日 - 伦敦期铜周一跌至逾两周低位，因数据显示中国1月新房价格增幅放缓，市场担心中国房地产业的信贷控制将对铜需求前景构成拖累。

全球铜消费逾四成靠中国，中国任何限制金融和地产业发展的措施都可能影响铜的需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,077美元，上周五收报7,155美元，今日盘中触及2月6日来最低的7,033美元。

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，且为2012年中见底以来首次转跌；环比连涨20个月，涨幅持平于前月的0.4%。

“这是铜，乃至整个基本金属市场表现疲弱的主要原因。”Marex Spectron分析销售部门主管Vicky Sanders表示，“按月来看变动其实不大，但这真正关乎到的是动能。”

另外，她指出当地媒体报导暗示银行已经开始收紧对地产及相关产业的信贷。

中国股份制银行--兴业银行 周一晚间发布澄清公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。

三个月期铝 收报1,762美元，上周五买盘最后报1,770美元。

期锌 微升1美元，报2,041美元。期铅 跌18美元，报2,132美元。期锌和期铅在盘中都触及约两周最低。

期锡 由23,140美元跌至22,975美元。三个月期镍 跌35美元，报14,330美元。期锡和期镍盘中也触及逾一周低点。(完)

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