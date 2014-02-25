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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 02:02 BJT

金属期市：期铜连续两日下跌，因中国忧虑再次浮现

* 中国国内铜价较沪铜贴水

* 忧虑印尼锡交易平台成交清淡

路透伦敦2月25日 - 伦敦期铜周二连跌第二日，因忧虑中国经济成长放缓和其楼市波动对铜库存造成影响。

法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说，铜较其他工业金属的跌幅更大，因担忧中国和融资交易相关的铜库存。

期铜周一下跌，此前中国的报导燃点对中国的银行可能停止向地产相关企业继续放贷的忧虑，进一步打击因供应充裕和农历新年假期后开局缓慢的低迷人气。

伦敦金属交易所(LME)铜库存周二减少3,325吨，自去年6月迄今累计减少约60%，而中国铜库存今年增加。

本周中国实货铜价较上海期货交易所的近月期铜贴水，扭转2月升水的局面，也反映出中国铜供应充足。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.18%，收报7,064.50美元，周一下挫1.1%。

交投最活动的5月沪铜 下跌0.8%，报每吨49,520元人民币(8,100美元)，此前触及三个月低位。

周二期锡 在LME金属中表现出众，收升1.41%，报每吨23,300美元，延续涨势。期锡在今年迄今攀升逾4%，为表现最好的LME金属。

法国巴黎银行的Briggs表示，由印尼商品和衍生产品交易所(ICDX)运营的印尼唯一一个锡交易平台近期交投清淡。

“ICDX的交易信息暗示，在12月一轮成交热络后，目前交易的数量不够印尼正常的锡出口量，”他说。

“如果印尼锡出口减少，市场将感觉到锡供应缺口可能更大，”Briggs说。

期铝 收高0.51%，报每吨1,771美元。期锌 涨0.20%，报2,045美元。期铅收跌0.56%，报每吨2,120美元。期镍 下跌0.21%，收报14,300美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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