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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 01:42 BJT

金属期市：期铜跌至近三个月低点，续受中国需求忧虑拖累

* 美元持于近两周高位，股市受压

* LME铜库存继续下滑，降至14个月低点

* 期铅/期锌价差降至2012年9月来最低

路透伦敦2月27日 - 期铜周四降至近三个月最低水准，受对主要消费国中国的需求忧虑打压，而乌克兰政治动荡局势升级也压制了对金属等风险资产的买兴。

LME三个月期铜 触及12月4日来最低的6,993.50美元，之后出现反弹，收报每吨7,025美元，跌1美元或0.01%。

期铜今年迄今大跌超过4%，2月多数时间在7,000-7,220之间交投。

基本金属市场下跌同股市等其他风险敏感资产跌势一致，因乌克兰政治动荡局势升级，交易商出脱仓位。

欧洲和亚洲股市承压，美元兑一篮子主要货币持于近两周高位。

LME铜库存自9月来稳步减少，降至14个月最低，短期供应紧张的迹象限制了铜进一步下滑。

铅/锌价差收窄至63美元，为17个月最低，因投资人继续看好锌，而不是铅。11月时该价差高见247美元。

期铅 收高0.14%，报2,138美元，期锌 升0.4%，报2,063美元。

三个月期锡 收平，报每吨23,575美元，三个月期铝 收低0.34%，报每吨1,768美元。三个月期镍 涨幅最大，收高1.7%，报每吨14,445美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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