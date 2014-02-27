金属期市：期铜跌至近三个月低点，续受中国需求忧虑拖累

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 美元持于近两周高位，股市受压
* LME铜库存继续下滑，降至14个月低点
* 期铅/期锌价差降至2012年9月来最低
路透伦敦2月27日 - 期铜周四降至近三个月最低水准，受对主要消费国中国的需求忧虑打压，而乌克兰政治动荡局势升级也压制了对金属等风险资产的买兴。
LME三个月期铜 触及12月4日来最低的6,993.50美元，之后出现反弹，收报每吨7,025美元，跌1美元或0.01%。
期铜今年迄今大跌超过4%，2月多数时间在7,000-7,220之间交投。
基本金属市场下跌同股市等其他风险敏感资产跌势一致，因乌克兰政治动荡局势升级，交易商出脱仓位。
欧洲和亚洲股市承压，美元兑一篮子主要货币持于近两周高位。
LME铜库存自9月来稳步减少，降至14个月最低，短期供应紧张的迹象限制了铜进一步下滑。
铅/锌价差收窄至63美元，为17个月最低，因投资人继续看好锌，而不是铅。11月时该价差高见247美元。
期铅 收高0.14%，报2,138美元，期锌 升0.4%，报2,063美元。
三个月期锡 收平，报每吨23,575美元，三个月期铝 收低0.34%，报每吨1,768美元。三个月期镍 涨幅最大，收高1.7%，报每吨14,445美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)