金属期市：期铜本月变动不大，受中国经济忧虑拖累回吐涨幅

* 美国下调第四季GDP估值，金属价格变动不大

* 期锡2月大涨约7%，因印尼限制矿石出口

* Freeport McMoran表示，印尼分支可能宣布不可抗力

路透伦敦2月28日 - 伦铜周五下滑，2月整体而言变动不大，因对中国经济放缓的担忧持续，不过美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦的讲话缓和了对于美国经济前景的担忧，限制了期铜的跌幅。

中国将在周末公布2月制造业数据，路透调查预计制造业活动仅小幅扩张，降至八个月低点，显示继续温和放缓。

叶伦周四表示，异常的冬季严寒似乎导致了美国经济近期呈现疲弱迹象。这暗示央行将会继续缩减刺激措施。

法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示，“市场对美国经济比较放心，但大问题是中国。越来越明显，LME库存减少有一大部分是运往了中国，不一定是被用掉了。”

“依我看，铜价肯定会跌穿7,000美元，市场本质上是供应过剩的。”

伦敦金属交易所三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后跌0.28%，报7,005美元，周四一度跌至近三个月低点6,993.50美元。

美国商务部美周五公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%(预估为增长2.5%,前值为增长3.2%)。 金属价格对此无甚反应。

2月份铜价收低约0.8%，回吐了稍早的升幅。今年迄今大跌超过4%。

市场注意力现在转到中国经济数据以及下周的两会上，而乌克兰政治局势不稳也压制了投资人的风险意愿。

澳洲国民银行分析师James Glenn表示，中国经济今年预计将成长7.5%，但如果修正到7或7.25%的增长率，也有可能。预计市场不会对此有正面的反应。

业内消息，Freeport-McMoRan Copper & Gold 表示，如果与印尼政府在出口税方面的纷争长期得不到解决，其印尼分支的铜精矿销售可能需要宣布不可抗力。

其他金属，三个月期锡 收低0.15%，报每吨23,540美元，2月大涨约7%，部分因印尼限制供应。

三个月期镍 周五涨幅最大，收高1.9%，报每吨14,720美元，2月期镍升约5%。

期锌 升0.44%，报2,072美元。期铅 跌0.14%，报2,135美元，三个月期铝 收低0.79%，报每吨1,754美元。(完)

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